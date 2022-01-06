【政界爆疫】政助施俊輝、馮英倫參與百人派對　發展局：馮英倫須往竹篙灣隔離

▲ 馮英倫（右）。（馮英倫Facebook圖片）

特首林鄭月娥表示，港府有10名官員參與百人生日派對。不過，晚上有2位政治助理亦承認有份出席，包括教育局政治助理施俊輝，以及發展局政治助理馮英倫。

發展局回應查詢時承認，馮英倫星期一晚曾出席相關宴會，馮英倫今已接受病毒檢測。衞生署今晚上亦致電馮英倫，指他被列為密切接觸者，並安排他到竹篙灣檢疫中心檢疫21天。發展局續指，馮英倫對沒有小心謹慎遵守防疫措施致歉，承諾會汲取教訓，並按規定接受隔離。

施俊輝表示，曾於1月3日6時許出席該活動，短暫逗留後，在7時前離開。他沒有被列為密切接觸者，並已在今天傍晚完成自願檢測，正等待檢測結果。

立法會方面，亦再有2位選委界立法會議員，即民建聯林琳，新民黨黎棟國承認，有出席百人派對。林琳表示自己一早離場；黎棟國則表示，只逗留約15分鐘，於晚上7時離開，與初步確診者沒有接觸。

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記者：林曉君