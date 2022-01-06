【新冠肺炎】昨確診測量師與空姐基因組完全一致　個案分類2度更改今再列「與輸入個案相關」

▲ 衞生防護中心今（6日）晚發稿，將染疫測量師由源頭不明本地個案改列為與輸入個案有流行病學關連

新冠變種病毒Omicron攻入本港社區，居於屯門的染疫男測量師昨日一日內由輸入相關病例改為本地個案，令88日本地零個案紀錄一度斷纜，不過衞生防護中心今（6日）晚發稿，表示經公共衞生化驗服務處經基因排序進行比對後，確認他的基因組與早前確診的國泰28歲女空姐的基因組完全一致，遂將其個案分類由源頭不明本地個案改列為與輸入個案有流行病學關連，為2日內2度更改，意味今為本港第90日零本地確診。

染疫空姐的母親曾與該男測量師於12月31日早餐段，在陸田園餐廳小廚共處15分鐘，位置相當近，港大微生物學系講座教授袁國勇相信，他於期間染疫，詳情請看：下一頁。

衞生防護中心另公布，早前確診26宗個案證實感染Omicron，香港至今共錄得140宗涉及Omicron的個案。

此外，由於尼泊爾航空營運於1月4日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）及國泰航空營運於1月4日由菲律賓宿霧飛抵香港的航班（CX922）各有五名乘客經抵港檢測呈陽性，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止尼泊爾航空營運的客機以及國泰航空營運的客機在1月6日至19日期間分別從加德滿都和宿霧着陸香港。

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記者：鄧凱文