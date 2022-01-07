【Omicron社區傳播】北角空姐群組增至14人染疫　望月樓群組首現第三代感染

▲ 北角空姐群組增至14人染疫。圖為鴨脷洲漁安苑道3號碧安閣(C座)，被列作(受限制區域)，市民需要進行強制檢測。 曾耀輝攝

衞生署衞生防護中心1月6日跟進5宗初步確診個案，4人涉北角空姐群組，1人涉又一城望月樓群組。並就相關5個居住地點進行封區檢測，包括鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）、北角城市花園1期3座、跑馬地鳳輝臺18-19號、大埔舊墟美新大廈及馬鞍山錦豐苑錦萱閣。

首4宗均屬於北角空姐群組關連個案，2人涉及空姐母親的跳舞群組傳播鏈、1人涉外傭教會傳播鏈、1人涉銅鑼灣皇室堡酒樓東海薈•拉斐特被同場用膳的空姐母親傳染，該群組增至14人染疫。

另外，又一城望月樓群組再多一人中招，屬群組首宗第三代傳播，染疫人數增至9人。

第一宗個案涉及一名63歲男病人，居於鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座），近期沒有外遊。

他於2021年12月30日早上曾到銅鑼灣皇室堡15A樓東海薈•拉斐特餐廳用膳，同一時段內早前染疫的北角空姐母親亦曾於該餐廳用膳。病人1月3日出現喉嚨痛及咳嗽，1月4日向私家醫生求診，1月5日的檢測結果呈初步陽性。他曾於7月19日及8月9日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

中心呼籲曾於2021年12月30日上午8時至10時到東海薈•拉斐特用餐的人士盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。中心已界定該餐廳的職員為密切接觸者，並會安排他們到檢疫中心進行檢疫。

第二宗個案涉及一名73歲女病人，居於北角電氣道233號城市花園1期3座，近期沒有外遊。

她曾與空姐母親於2021年12月31日期間曾於銅鑼灣社區中心跳舞。由於被界定為密切接觸者，1月4日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，她1月6日出現頭痛，同日的檢測結果呈初步陽性。她曾於5月21日及6月18日在香港接種兩劑科興疫苗。

第三宗個案涉及一名67歲女病人，居於跑馬地鳳輝臺18-19號。她是一名家庭主婦，近期沒有外遊。

她曾於1月1日與約15名友人在銅鑼灣皇室堡6樓富軒聚餐，當中包括空姐母親跳舞群組內48歲女確診個案。她沒有病徵，曾於1月5日早上到鄧肇堅醫院進行檢測，其後她的檢測結果呈初步陽性，並於1月6日送院。她曾在香港接種兩劑科興疫苗。

第四宗個案涉及一名51歲女病人，居於大埔舊墟直街4-20號美新大廈，是一名外籍家庭傭工，近期沒有外遊。

她與曾與空姐母親接觸的確診外傭於1月2日一同到訪北角海景大廈A座14樓1409-1411室Bethel Fellowship教會。1月5日到社區檢測中心進行檢測，同日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後她的檢測結果呈初步陽性。她曾於2021年8月3日及8月24日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

第五宗個案涉及一名49歲女病人，居於馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦萱閣（F座）。

她未有到訪望月樓，但因被界定為早前望月樓確診個案34歲男地盤工的密切接觸者，1月1日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，1月6日的檢測結果呈初步陽性。她沒有病徵，沒有接種新冠疫苗。

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責任編輯 李志強

