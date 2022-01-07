【封區強檢】北角城市花園1期3座及跑馬地鳳輝臺完成檢測　無發現陽性檢測個案

▲ 北角指明「受限區域」城市花園1期3座圍封情況。（馮漢柱攝）

港府昨晚（6日）在北角電氣道233號城市花園1期3座及跑馬地鳳輝臺18-19號封區檢測，逾600名居民接受檢測。

港府指，截至今日凌晨零時30分，約590名居北角電氣道233號城市花園1期3座的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。另在「受限區域」內派員到訪約205戶，當中約25戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

另外，截至昨晚10時，跑馬地鳳輝臺18-19號共13名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案；當局另亦在「受限區域」內派員到訪7戶，所有住戶均有應門。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款25,000元及監禁六個月。

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責任編輯：余思嵐