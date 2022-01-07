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【封區強檢】大埔美新大廈及馬鞍山錦萱閣F座完成檢測　無發現陽性檢測個案

社會 09:06 2022/01/07

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大埔舊墟直街美新大廈強檢。（黃傑偉攝)

港府昨晚（6日）圍封大埔舊墟直街4-20號美新大廈及馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦萱閣F座，逾2000人接受檢測，均無發現陽性檢測個案。

截至今日（7日）凌晨零時，在大埔舊墟美新大廈約490名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。當局派員到訪約170戶，當中約20戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。

另外，截至今日凌晨2時，在馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦萱閣F座共有約1520名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。當局派員到訪約610戶，當中約50戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款25,000元及監禁六個月。

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責任編輯：余思嵐

 

 

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