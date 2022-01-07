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【新冠肺炎】疑用相片截圖代替安心出行入食肆　旺角17歲男被捕

社會 10:18 2022/01/07

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（警方供圖）

警方今日（７日）表示，昨天在旺角突擊巡查多個地點，一名17歲少年懷疑用相片截圖代替安心出行進入食肆被捕；4間食肆發現有員工，未有正確佩戴口罩等被發出罰款；多人因為無掃「安心出行」二維碼被罰款。

警方指，昨晚反罪惡行動於通菜街一間食肆發現一名17歲男食客使用相片截圖代替「安心出行」應用程式進入食肆用膳，該男子涉嫌使用虛假文書被捕，現正被扣留調查。

另外發現4間食肆發現有員工未有正確佩戴口罩，及有關負責人沒有確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」二維碼，已向有關食肆負責人及員工發出傳票及定額罰款通知書。一名25歲女子於遊戲機中心內，未能按法例規定出示有效安心出行紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》(第599F章)，已向她發出定額罰款通知書。

警方亦在一間賓館檢獲約0.2克懷疑可卡因，拘捕3男2女，年齡介乎17至36歲，涉嫌藏有危險藥物、未能出示身分證明文件，以及違反防疫規例等。另8名顧客亦未按法例規定在進入處所前掃描安心出行，向有關顧客發出定額罰款通知書及向其負責人發出傳票。

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責任編輯：余思嵐

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