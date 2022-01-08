澳洲開關　把握入學時機　英澳留學優勢大解構

近日澳洲重開邊境，讓留學生入境，令有意負笈當地的學生感鼓舞。加上澳洲、英國接連向港人放寬移民政策，勢必持續吸引更多港生前往升學。其實英、澳升學優勢又豈止咁簡單，只要做好選校部署，不同年齡出發留學，好處亦各異！

1) 澳洲升學 享移民優勢



澳洲政府早前公布，自今年3月起凡持有特區護照或BNO護照的留學生，畢業後持有臨時畢業生簽證滿4年，透過Hong Kong Stream申請，無須根據原有澳洲移民計分（EOI評分）方法，即可永久居留。此政策令港生到澳洲留學享移民優勢，前途選擇更廣闊。



澳洲升學途徑多，港生未考DSE前想到當地留學，又不想轉制重讀高中，亦有機會升讀名牌大學，其中包括澳洲八大名校、2022年QS世界大學排名分別為第37與38名的墨爾本大學及悉尼大學。要直接考入這兩間大學，競爭都相當激烈。學生可選擇入讀Trinity College的墨爾本大學基礎課程，成功完成課程後，便可直接升讀墨爾本大學學士一年級課程；而入讀Taylors College Sydney的一年制基礎班課程，則即能銜接悉尼大學大部分學士課程一年級。



若想到生活開支較低的城市讀書，可選擇位於南澳洲、同屬澳洲八大名校的阿德萊德大學。該校學術研究成就超卓，曾培育多位諾貝爾獎得主。校內設有專上學院University of Adelaide College提供大學預備課程，修畢後亦可直接升讀阿德萊德大學學士一年級。

2) 英國寄宿學校推崇小班教學 注重多元發展



英國寄宿學校向來吸引家長垂青，原因除了學術成績優異，其優越的配套設施更可配合學生多元發展，助他們兼顧學業與專長、興趣培育。另外，大部分寄宿學校圴採取小班教學，不但令學習更有效率，在疫情下亦較為安全。



英國寄宿學校善於培育不同領域的精英，例如演出幽默並具高學歷的「戇豆先生」演員Rowan Atkinson，早年就讀位於英格北部湖區的St Bees School。該校佔地250英畝，環境優美，具多項運動設施，包括高爾夫球場，而且學術成績卓越，2021年A-Level獲取A*-A比率達100%。而另一間視藝及體育教育出色的寄宿學校Bournemouth Collegiate School位於英國南部沿海城市般尼茅夫，學校鄰近海灘，學生參加划艇、滑浪、游泳等水上活動的機會特別多，其專業教練團隊更曾為奧運選手進行特訓！



如果學生有意升讀醫科、牙科或獸醫系，可選位於北安普敦的Bosworth Independent College，其「醫科升學支援計劃」提供醫學院專科入學試預備班、大學申請工作坊、嘉賓講座等，學生更有機會在當地醫院作一星期工作體驗。而Abbey DLD Group of Colleges的劍橋分校及曼徹斯特分校更設有「醫科大學預備班」，課程獲多間醫學院認可，符合其大學醫科課程的學歷水平要求。



3) 英國大學專科選擇多 就業前景佳



英國大學教育以卓越聞名於世，加上開放「5+1」BNO簽證政策，赴英升讀大學更方便移民後找工作。即使不打算畢業後定居當地，英國大學課程選擇亦遠比香港多，部分科目如獸醫、環保、物理及職業治療等，香港學位數目稀少，競爭較大，反而英國大學相關專業的學位更充足，其教學質素亦有相當保證。



近年，到英國修讀物理及職業治療科成為港生的熱門選擇，皆因不論在當地或香港，此行業亦具發展前景。學生可考慮入讀物理治療學科排名全英19名的University of the West of England，畢業後只需完成特定實習時數，即可向英國健康及護理專業協會註冊成為英國物理治療師，回港後只要從物理治療師管理委員會取得認證，便可執業。



特別注意的是，英國大學聯招UCAS首輪申請現已進行中，截止日期為2022年1月26日，有意來年赴英升讀大學者，必須把握機會，及早遞交申請。



有興趣進一步了解更多英國及澳洲的升學資訊，可參加由琥珀教育舉辦的「英澳教育展2022」。兩天展覽將進行共6場升學講座，涵蓋英國大學UCAS申請及澳洲頂尖大學申請攻略、University of the West of England物理及職業治療課程簡介、升讀悉尼大學及阿德萊德大學的途徑，亦有St Bees School學校代表剖析升讀牛津劍橋大大學秘訣。



英澳教育展2022

日期﹕2022年1月15及16日（星期六及日）

時間﹕上午11時至下午4時

地點﹕旺角康得思酒店7樓（港鐵旺角站C3出口）

詳情及登記﹕https://www.eventbrite.hk/e/uk-aus-education-fair-2022-tickets-231996035387

講座時間表：

1月15日(六)

12:30 – 1:15pm 【英國大學聯招UCAS及頂尖澳洲大學申請攻略】

1:30 – 2:15pm 【港人英國留學熱門城市Bristol及University of the West of England簡介】

2:30 – 3:15pm 【升讀澳洲阿德萊德大學必選途徑】

1月16日(日)

12:30 – 1:15pm 【英國大學聯招UCAS及頂尖澳洲大學申請攻略】

1:30 – 2:15pm 【升讀澳洲悉尼大學的不二之選】

2:30 – 3:15pm 【英國寄宿中學申請 & 從A-Level升讀牛劍的“秘訣”】



(特約)