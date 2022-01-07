【傷健共融】迪士尼聘殘疾實習　推動共融文化

▲ 香港迪士尼樂園廚師長梁志恒(左），多元、公平、共融經理吳俊佳（中），明愛樂務綜合職業訓練中心高級經理陳永祥（右）。（梁偉榮攝）

殘疾人士融入社會需要外界的幫助，香港迪士尼樂園重啟招聘計劃，預計聘請25名患自閉症、過度活躍等殘疾人士，冀將共融、尊重文化推展到社區。曾與相關學員共事的廚房部主管指，他們或不善溝通，但認真工作、待人以誠的心往往能感染其他員工。

迪士尼自2005年開園以來，即推出共融計劃，已聘請約230名身體或智力殘疾人士到園內實習，惟過往兩年因應新冠疫情嚴峻而暫停舉辦，今年重啟計劃，邀請約20間非政府機構推薦學員面試，但實習期由以往9個月減少至4個月，由2月28日至7月3日舉行，名額則增加5位。

樂園多元、公平、共融經理吳俊佳稱，學員可從14個崗位中，挑選心儀的工作，希望透過計劃將樂園共融、平等、尊重的文化可拓展到社區。對於疫情升溫及社交距離措施收緊會否令計劃擱置，吳強調，樂園會與不同持份者保持溝通，確保計劃順利舉行，而實習生亦會與其他員工般遵守防疫限制。

廚師長梁志恒認為，多數學員性格較其他員工專注、有耐性，即使自己作為上司，亦要向他們學習，「有時我們要專注很多事情，很容易分散注意力，但學員做事專注及細心，十分值得我學習。」

他又認為，實習學員可鼓舞士氣，甚至令團隊更團結，「記得有一次比較忙，大家要準備很多食物，而朋友仔負責的工作有很多未完成，之後部門所有同事更齊心幫忙完成，事後更一起吃飯。」

自2007年與迪士尼合作的明愛樂務綜合職業訓練中心，其高級經理陳永祥則指出，學員深感機會得來不易，因此得到工作後都會很珍惜及認真，以回報社會，而且學員情緒表達較直接，常令工作環境氣氛輕鬆及融洽，「曾有學員在另一位同事放假後，直接講『我很掛住你』」。

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記者：陳麗娜