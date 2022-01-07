【新冠肺炎】梁子超形容社區火頭處處　籲市民未來兩周多留家中

▲ 呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

第5波疫情來勢洶洶，近日的確診個案增加，其中多個群組繼續擴大，出現第三、四代傳播。呼吸系統專科醫生梁子超表示，社區現時已是「火頭處處」，指未來兩周是本港控制疫情的機會，呼籲市民多留在家。

對於有至少12名問責高官和逾10名立法會議員，本周一（3日）曾出席百人生日活動，與一名初步確診嘉賓同場，梁子超今早（7日）接受電台訪問時指，由於有關生日活動涉及在室內舉行的大型宴會，加上在Omicron變種病毒的威脅下，存在一定風險，惟實際上傳播風險有多高，需視乎有關初確患者的病毒量有幾高、當時在場的活動、除下口罩有多長時間等。

梁子超直言社區現時已是「火頭處處」，市民應要有危機感，需要合力「救火」：

政府內部及社會仍未感到有危機感，現時社區可算是火頭處處，最重要是要救火，大家的注意力都放在不是太急的地方，而忽略了眼前的重大危機。

他表示，以早前國泰空姐將病毒傳至母親，再導致多個爆發點可見，Omicron變種病毒的傳播速度恐怖，又希望市民不要以為港府收緊的防疫措施包括禁晚市堂食就可以控制病毒，強調戴口罩共非代表病毒「刀槍不入」：

病毒不會在晚上6時後才出現，病毒也不只會在高危的地方傳播，戴了口罩及改善通風是有用，但非萬能，而市民戴了口罩亦不代表「刀槍不入」。

他續指，有關個案距離現時已相隔一段時間，牽涉很多高危的群組及場所，當局在追蹤方面可能追不上病毒傳播的速度，認為應能馬上減慢病毒在社區傳播的速度，包括港府應帶頭讓員工在家工作，讓市民多留家中，反問學校的風險很高為何不停課，指學童停課一至兩周，總比出現嚴峻的第五波疫情好：

如果大家不能齊心減慢病毒傳播，追蹤方面根本不可能追不上病毒傳播的速度，因為Omicron差不多是傳染病中是一個「超級跑手」，以往沒有一個傳染病比它跑得快，如果仍沿用傳統方法追蹤，便一定會跑輸，屆時只要有走漏，傳播開始模糊，就無法再作追蹤。

梁子超又說，本港未來兩星期是控制疫情的機會，呼籲市民多留在家：

我們能否控制病毒就只有這兩周的機會，如果病毒進入社區、傳播開始模糊，疫情便會失控，成敗就在於這兩星期市民可否留在家中。

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記者：郭詩詩