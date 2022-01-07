【散銀山】家中堆滿散銀近$6000　沙田街坊頭痕求接收：仲有成堆1蚊

▲ 沙田街坊有大量散銀，很快已有人全部接收。

現時出街消費多數用八達通或信用卡，偶然用現金獲找續「散銀」，放在家中不知不覺就儲下一大堆。有網民近日就在社交平台，分享他從家中找出的硬幣，總值最少$5,900，除了1元、2元、5元和10元外，更有一堆毫子，於是向街坊求接收，沒想到反應踴躍，最後更新已經有人願意全部接收。

有網民在facebook群組「沙田之友」發文，問「有冇沙田朋友要唱銀仔」，從圖片可見，他從家中找出大量硬幣，2元和5元都整齊排列了多排，另見有多個10元硬幣和毫子，估計價值$5,900左右，另黑色盒中有大量1元硬幣仍未計算。

沒想到，街坊的反應熱烈，不少人留言可接收，樓主很快更新指，「大家非常踴躍已經有人要晒了」。

另有人建議到附近店舖詢問，「好多商舖都需要」、「沙田街市好多檔主會要的」，有人則笑言，可以用銀仔去打機。

▲ 沙田街坊從家中找出大量散銀。（facebook圖片）

處理硬幣方法

有網民則提議，可拿去金管局的「收銀車」。金管局的硬幣收集車會定期到全港18區設流動收集點，為市民收集硬幣，毋須手續費。市民可將硬幣換成紙幣或增值至不同電子支付工具，而且毋須預先將不同面值硬幣分開，每次最多可將約10公斤的硬幣技進機器內。不過，因疫情關係，收銀車服務由1月6日起暫停直至另行通知。

另外，各區商場都有擺設「換幣龍」（Coin Dragon）散銀兌換服務站，市民可將硬幣兌換存入八達通、銀行轉賬、換取電子禮券或慈善捐贈，每次交易金額最多$3,000，不過，如果選擇銀行轉賬及八達通增值，都會收取10%手續費。

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責任編輯︰王明芳