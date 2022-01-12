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【第五波疫情】北角楓林花園3宗確診個案分布2個單位　B室單位住戶須撤離檢疫【不斷更新】

社會 13:17 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 李靚蕾 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

3個確診個案分布在2個不同單位，座向是一樣。

第五波疫情來勢洶洶，近日確診個案增加，多個群組繼續擴大。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及港大微生物學系講座教授袁國勇今日（12日）中午會到北角建華街51號楓林花園第三期視察，懷疑出現垂直傳播感染病例。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，3個確診個案分布在2個不同單位，座向是一樣。歐家榮指出，32歲男子初步確診住9樓B室，已接種兩劑復必泰，本月9日出現上呼吸道病徵，不認識48歲4中信證券男職員，昨日去瑪麗醫院求醫，有2個單位互不認識而受感染。

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，在9樓住戶未曾在排污管倒漂白水，令U型管乾涸，同時發現在6樓住戶燒香的味道可以傳到9樓。加大廈外牆維修，外牆已圍封，令更加容易傳播，由於出現傳播風險，B室所有住戶須撤離檢疫。

北角楓林花園第三期疑出現垂直傳播，B室住戶須撤離檢疫。（陳永康攝）

他又解釋，由於大廈外牆維修時，室內空氣流動較差，故此一旦大廈有確診個案，而住戶又沒有定期灌水入U型喉管，有機會增加大廈內住戶傳播風險。

昨日（11日）衞生防護中心公布，48歲中信證券男職員（個案#12985），居北角楓林花園3期，已接種2劑復必泰疫苗，1月2日曾到中環Pure Fitness健身及翠河餐廳；1月3日到九龍灣德福商場麥當勞、百老匯，晚上到尖沙咀CLUB ONE會所參加公司晚宴；1月4日中午曾到利苑2樓工聯會醫療中心做針疚；1月4日及5日傍晚到北角fitness 24健身，曾使用更衣室；1月5日下午4時到元氣壽司進食；1月6日檢測呈陰性，並到訪北角堡壘街百佳；1月8日前往檢疫中心。張竹君相信北角中信證券出現爆發的情況。

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記者：伍瑋瑋、黃穎津

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