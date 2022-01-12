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【第五波疫情】消息：北角楓林花園疑再有感染病例　袁國勇中午到場視察

社會 11:42 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 李靚蕾 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

第五波疫情來勢洶洶，近日確診個案增加，多個群組繼續擴大。消息指，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（12日）中午會到北角建華街51號楓林花園第三期視察，懷疑再有感染個案。

昨日（11日）衞生防護中心公布，48歲中信證券男職員（個案#12985），居北角楓林花園3期，已接種2劑復必泰疫苗，1月2日曾到中環Pure Fitness健身及翠河餐廳；1月3日到九龍灣德福商場麥當勞、百老匯，晚上到尖沙咀CLUB ONE會所參加公司晚宴；1月4日中午曾到利苑2樓工聯會醫療中心做針疚；1月4日及5日傍晚到北角fitness 24健身，曾使用更衣室；1月5日下午4時到元氣壽司進食；1月6日檢測呈陰性，並到訪北角堡壘街百佳；1月8日前往檢疫中心。張竹君相信北角中信證券出現爆發的情況。

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記者：伍瑋瑋

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