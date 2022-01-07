【風雅灑脫】人不風流枉晚年 莫樹錦：風雅時要多灑脫便多灑脫

▲ 不論年紀，死亡都在等待，只是心境處理的不同。

「人不風流枉少年」，文學家袁枚這詩句，自清代至今廣為人用，不少年輕人大力支持，可以風流便風流。但是，「人不風流枉晚年」，又有何不可？

年輕人或問：「老人家？風流得來嗎？會否有心無力，甚至是無心無力，何風流之有？」醫生既已步入晚年，正好探討一下這問題。

從「風流」入手，風流絕不僅指男歡女愛、拈花惹草，按《國語辭典》釋義，「風流」有五種不同意義，居首者乃指風雅灑脫、不拘禮法，其餘的解說，才涉及男女間愛情或風度儀態，故此，詩人袁枚所說的風流，是指思想上出眾脫俗，不按一般社會規條行事。

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按此定義，晚年人士絕對有「風流」條件，若經濟基礎穩定，退休後手上有的是時間，想弄風雅時便可以全程投入，唱歌跳舞、寫詩作畫、遊山玩水，要多灑脫便多灑脫。至於不拘禮法，便很可能按本身性格，若年少時已是墨守成規、按章工作（例如部分公務員般），那麼，到了晚年也不會改變；但若少年時已喜歡創新脫俗、我行我素，那麼到了晚年，便更有能力和條件延續這輕狂，因年長了、見識多了、負擔少了，不想再多花時間糾纏於、拘泥於社會禮法。

少年跟晚年的主要分別，除了健康和體能外，便是餘下光陰的多寡，但這可能是錯覺，誰能肯定少年人會長命百歲，而晚年人士定必行將入木？不論年紀，死亡都在等待，只是心境處理的不同，少年人有權不去想，而晚年人不得不想，但正因死亡的存在，更非要趕緊「風流」一番不可！

人不風流枉晚年，新一年新目標。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「人不風流……」