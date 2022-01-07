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【萬千星輝頒獎禮】陳自瑤得獎後即獲擔正　Yoyo入行22年將首當女一

娛樂 10:51 2022/01/07

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陳自瑤有機會做女主角。

2000年入行的陳自瑤（Yoyo），去年在戲劇和綜藝有不俗成績，參予《好聲好戲》、《識貨》表現受好評，而她亦憑《寶寶大過天》首奪剛剛《萬千星輝頒獎典禮》最佳女配角。入行22年的Yoyo，終於憑實力捱到做女主角的機會。

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去年曾失做女一機會

事實去年陳自瑤已備受TVB重用，安排不少演出及綜藝節目機會，外間對她亦十分支持，而原先TVB欲開拍關於選美題材的劇集，並扛由陳自瑤擔正女主角，可是劇集最終因各種問題而暫時擱置，令Yoyo失去做女一機會。

不過，今日有傳媒報導，TVB下月底開拍的新劇《婚後事》，已落實在陳自瑤擔正，夥拍雙男主角羅子溢及黎諾懿，劇集由《香港愛情故事》的林肯任監製，講述夫婦間的婚姻生活，相信容易引起觀眾共鳴。

【萬千星輝賀台慶】王浩信陳自瑤先後腳行紅地毯　超性感Yoyo親解好身材原因【多圖】

最新影片：蔣家旻訪問

而這也是Yoyo繼12年前繼《缺宅男女》後再跟羅子溢合作，Yoyo被問做女一心情，只稱現時很多細節未落實，有待公布。

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現時40歲的Yoyo，早前得最佳女配角接受TOPick訪問已稱：「去年，是特別有意義的一年，自己（年齡）又踏入一個字頭，是人生另一階段，上年又有好多機會，不論劇集還是綜藝，令我有好多不同的嘗試及學到好多嘢。」

對於未來目標，她十分坦白地說：「努力，向最佳女主角進發。」現在可說終願望成真。

撰文 : TOPick柴犬出動

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