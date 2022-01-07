【政界爆疫】新丁議員邱達根認大意正等候入隔離營　稱出席宴會屬正常社交活動

▲ 新丁議員邱達根認大意正等候入隔離營，稱出席宴會屬正常社交活動。（資料圖片）

10名政府官員出席百人生日宴會，席上有初步確診者出席，民政局局長徐英偉需要隔離，財經事務局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、民政事務局副局長陳積志亦是座上客。林鄭月娥點名批評民政事務局局長徐英偉，指抗疫情辛苦，但仍然出席這些聚會，感到十分失望（詳情即看【下一頁】）。

同樣有份出席宴會的立法會科技創新界議員邱達根證實，由於他與初步確診者出席時段重疊，需要到竹篙灣檢疫中心檢疫21天，他昨晚已完成檢測，結果呈陰性，但不認為當日不應該出席生日會，形容屬正常的社交活動。

邱達根在港台節目指，他於昨早約10時獲知席上有人初步確診，早上約11時做了檢測，昨晚收到檢測結果，又指正等候衞生署安排他及家人前往竹篙灣隔離檢疫。他稱，自己不認識該名初確的女士，強調參與宴會期間大多數時間在戶外逗留，並大部分時間有佩戴口罩，強調雖然知道變種病毒Omicron正肆虐，但當時政府仍未收緊社交距離措施，因此不認為當日不應該出席生日會，又形容是正常的社交活動。

他又認為自己大意，在場內留得太久，指事件是很大的反面教材。當日是立法會議員的宣誓日，在場人士祝賀他就任，需要逐一道謝，很難離開現場，對於無法參與接下來的立法會會議感遺憾，因為已為會議做足準備。 對於民政事務局局長徐英偉同樣需要強檢21天，邱達根指，徐英偉無法選擇哪個時段到場，認為事件屬於不幸及不小心。

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責任編輯：陳麗娜