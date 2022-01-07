【ONE&ALL】鏡粉搶購MIRROR演唱會影碟 12子新碟未公售被炒至近萬元?
人氣男團MIRROR去年舉行《「ONE & ALL」LIVE 2021》成軍兩周年演唱會，並於今年初宣布推出演唱會雙碟Blu-ray，消息一出，即吸引大批鏡粉搶購。
第一批網上預購甫一推出便被鏡粉於數分鐘內全數掃光，縱然影碟尚未正式公開發售，但網上已隨即掀起炒風，有炒家更以近萬元的價錢出售影碟。
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MIRROR官方社交平台較早前公布出碟消息：
【萬眾期待！《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray】
MIRROR成軍兩周年演唱會，12位從不缺少任何1個。
期待過、開心過、感動過、笑過哭過，
MIRROR 120%的努力，鏡粉120%的喝采，
通通收錄一次過俾晒你！
《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray，以及兩本共超過200頁珍藏版相冊，收錄MIRROR成軍兩周年演唱會台上精彩表演及幕後從未曝光片段。內附13張MIRROR封面相卡，及隨機附送一張寶麗來照片，共三款。
1月17日（星期一）各大唱片店、全線CD Warehouse及YesAsia.com公開發售
消息一出，大量鏡粉想盡辦法搶購MIRROR的演唱會影碟，首批網上預購更於數分鐘內全數售罄。
炒價開價至近萬元
其後，網上開始出現出售MIRROR演唱會影碟的帖文，不少賣家在未有持現貨的情況下出售影碟，有賣家的帖文標價顯示為9999港元，未知會否令鏡粉卻步。
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鏡粉紛紛於網上發起討論，有鏡粉表示：「難道需要在疫情嚴峻的情況下通宵排隊嗎？」、「希望不要益炒家，不想助長炒風。」、「能否用實名制確保買碟的是真鏡粉？」、「已經不能在現場觀看演唱會，不想能看碟也不能。」
MIRROR官方社交平台昨天（6日）再發帖文寫道：
【《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray預購安排】
疫情下希望以各位鏡粉健康為先，避免人多聚集，
見到大家反應熱烈，經過與香港本地各大唱片店商討後，將會安排由1月8日（星期六）起接受預購！
預購詳情請留意各大唱片店專頁公布。
希望最新的安排讓鏡粉能購得心頭好。
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撰文 : TOPick柴犬出動