【ONE&ALL】鏡粉搶購MIRROR演唱會影碟　12子新碟未公售被炒至近萬元?

▲ 人氣男團MIRROR推出的演唱會影碟於網上掀起炒風。

人氣男團MIRROR去年舉行《「ONE & ALL」LIVE 2021》成軍兩周年演唱會，並於今年初宣布推出演唱會雙碟Blu-ray，消息一出，即吸引大批鏡粉搶購。

第一批網上預購甫一推出便被鏡粉於數分鐘內全數掃光，縱然影碟尚未正式公開發售，但網上已隨即掀起炒風，有炒家更以近萬元的價錢出售影碟。

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▲ （FB圖片）

MIRROR官方社交平台較早前公布出碟消息：

【萬眾期待！《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray】

MIRROR成軍兩周年演唱會，12位從不缺少任何1個。

期待過、開心過、感動過、笑過哭過，

MIRROR 120%的努力，鏡粉120%的喝采，

通通收錄一次過俾晒你！

《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray，以及兩本共超過200頁珍藏版相冊，收錄MIRROR成軍兩周年演唱會台上精彩表演及幕後從未曝光片段。內附13張MIRROR封面相卡，及隨機附送一張寶麗來照片，共三款。

1月17日（星期一）各大唱片店、全線CD Warehouse及YesAsia.com公開發售



消息一出，大量鏡粉想盡辦法搶購MIRROR的演唱會影碟，首批網上預購更於數分鐘內全數售罄。

炒價開價至近萬元

其後，網上開始出現出售MIRROR演唱會影碟的帖文，不少賣家在未有持現貨的情況下出售影碟，有賣家的帖文標價顯示為9999港元，未知會否令鏡粉卻步。

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鏡粉紛紛於網上發起討論，有鏡粉表示：「難道需要在疫情嚴峻的情況下通宵排隊嗎？」、「希望不要益炒家，不想助長炒風。」、「能否用實名制確保買碟的是真鏡粉？」、「已經不能在現場觀看演唱會，不想能看碟也不能。」

MIRROR官方社交平台昨天（6日）再發帖文寫道：

【《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray預購安排】

疫情下希望以各位鏡粉健康為先，避免人多聚集，

見到大家反應熱烈，經過與香港本地各大唱片店商討後，將會安排由1月8日（星期六）起接受預購！

預購詳情請留意各大唱片店專頁公布。

希望最新的安排讓鏡粉能購得心頭好。

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