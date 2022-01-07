【的士保險】泰加保險擬退保逾萬的士受影響　的士業界向保監局提出3大要求

▲ 泰加保險擬退保逾萬的士受影響。（資料圖片）

泰加保險在上周五（31日）向各的士車主發信，會在7日通知期後退保，逾萬部的士為其客戶受影響。的士車行車主協會今日（7日）表示，保監局在事件後沒有發揮其監管機構的職責即時緊急處理，其後聲稱已經妥善處理及安排，但查詢時 所發現的 聲稱與事實 大相徑庭，現向政府及 保監局提出3個要求協助業界。

的士車行車主協會指，泰加保險向各的士車主發信後，保監局冷待處理事件，有過萬部的士受影響，車主除了退款無期外，更要自掏銀包付出額外保險費用，並被迫接受新保險公司更高的保費，估計涉及總額超過2億8千萬元。

協會稱保監局其後就事件與業界溝通，聲稱已有4間保險公司願意承保受是次事件影響之的士，分別為中銀集團保險有限公司、中國太平洋（香港）有限公司 、中國太平保險（香港）有限公司及招商永隆保險有限公司，但向以上公司查詢後所得結果是不接受的士保單、審批時間未明及要有額外保險費用等。

協會又指，的士業界現正提出3個要求，包括要求政府責成保監局積極處理事件，並在這空窗期內保障受影響之的士；要求保監責成保險公司無縫過渡的士保險，由願意承保的保險公司直接接管受影響之的士保單，無需由的士車主重新投保，及要求政府當局協助，釐清保監局的角色及投保人之權益及保障。

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責任編輯：余思嵐