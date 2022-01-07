  • 19°C
香港時間 : 2022107日 (週五) 11:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【的士保險】泰加保險擬退保逾萬的士受影響　的士業界向保監局提出3大要求

社會 11:12 2022/01/07

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

泰加保險擬退保逾萬的士受影響。（資料圖片）

泰加保險在上周五（31日）向各的士車主發信，會在7日通知期後退保，逾萬部的士為其客戶受影響。的士車行車主協會今日（7日）表示，保監局在事件後沒有發揮其監管機構的職責即時緊急處理，其後聲稱已經妥善處理及安排，但查詢時所發現的聲稱與事實大相徑庭，現向政府及保監局提出3個要求協助業界。

的士車行車主協會指，泰加保險向各的士車主發信後，保監局冷待處理事件，有過萬部的士受影響，車主除了退款無期外，更要自掏銀包付出額外保險費用，並被迫接受新保險公司更高的保費，估計涉及總額超過2億8千萬元。

協會稱保監局其後就事件與業界溝通，聲稱已有4間保險公司願意承保受是次事件影響之的士，分別為中銀集團保險有限公司、中國太平洋（香港）有限公司 、中國太平保險（香港）有限公司及招商永隆保險有限公司，但向以上公司查詢後所得結果是不接受的士保單、審批時間未明及要有額外保險費用等。

協會又指，的士業界現正提出3個要求，包括要求政府責成保監局積極處理事件，並在這空窗期內保障受影響之的士；要求保監責成保險公司無縫過渡的士保險，由願意承保的保險公司直接接管受影響之的士保單，無需由的士車主重新投保，及要求政府當局協助，釐清保監局的角色及投保人之權益及保障。

【童學園】DSE狀元陷抑鬱曾休學　做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【封區強檢】北角城市花園1期3座及跑馬地鳳輝臺完成檢測　無發現陽性檢測個案
今日 08:58
【封區強檢】北角城市花園1期3座及跑馬地鳳輝臺完成檢測　無發現陽性檢測個案
【封區強檢】鴨脷洲碧安閣C座720名居民接受檢測　無發現陽性檢測個案
今日 09:23
【封區強檢】鴨脷洲碧安閣C座720名居民接受檢測　無發現陽性檢測個案
【新冠肺炎】疑用相片截圖代替安心出行入食肆　旺角17歲男被捕
今日 10:18
【新冠肺炎】疑用相片截圖代替安心出行入食肆　旺角17歲男被捕
【強制檢測】49個處所納強檢　涉銅鑼灣及鴨脷洲等多間食肆
今日 10:06
【強制檢測】49個處所納強檢　涉銅鑼灣及鴨脷洲等多間食肆
【新冠肺炎】梁子超形容社區火頭處處　籲市民未來兩周多留家中
今日 09:43
【新冠肺炎】梁子超形容社區火頭處處　籲市民未來兩周多留家中

你可能感興趣

【封區強檢】北角城市花園1期3座及跑馬地鳳輝臺完成檢測　無發現陽性檢測個案
今日 08:58
【封區強檢】北角城市花園1期3座及跑馬地鳳輝臺完成檢測　無發現陽性檢測個案
【封區強檢】鴨脷洲碧安閣C座720名居民接受檢測　無發現陽性檢測個案
今日 09:23
【封區強檢】鴨脷洲碧安閣C座720名居民接受檢測　無發現陽性檢測個案
【新冠肺炎】疑用相片截圖代替安心出行入食肆　旺角17歲男被捕
今日 10:18
【新冠肺炎】疑用相片截圖代替安心出行入食肆　旺角17歲男被捕
新冠肺炎 太平洋 銀包 經濟 的士 招商永隆 保險公司 香港

最高瀏覽

【全民造星IV】Ash前夫踩場向MC「挑機」　爆鍾卓穎真面目揭有人付掩口費
10:57 2022/01/06
【全民造星IV】Ash前夫踩場向MC「挑機」　爆鍾卓穎真面目揭有人付掩口費
【地鐵色狼】女子地鐵疑被「鹹豬手」非禮 狂摑色狼3分鐘：再摸一個我看看
13:37 2022/01/06
【地鐵色狼】女子地鐵疑被「鹹豬手」非禮 狂摑色狼3分鐘：再摸一個我看看
【初步確診】一名居大埔印傭初步確診　曾與早前確診者於教會接觸　
16:42 2022/01/06
【初步確診】一名居大埔印傭初步確診　曾與早前確診者於教會接觸　