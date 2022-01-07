【防疫措施】美容業界12個協會向林鄭發信　要求當局向停業處所作出全額補償

▲ 美容業界12個協會今日向特首林鄭月娥發信，要求當局向停業處所作出全額補償。。（資料圖片）

港府今日（7日）起收緊一系列防疫措施，包括全港食肆晚上6時至翌晨5時暫停堂食，而酒吧、主題樂園、美宮院等15類表列處所均要關閉（詳情即看：【下一頁】）。12個美容協會包括中醫經絡美容協會、香港化粧品同業協會等，今日向行政長官林鄭月娥發信，指業界在抗疫之時已多次被停業積累超過100天，又指美容院、按摩院一直並非疫症源頭，期望當局可以將美容界剔出停業範圍，並向停業處所作出全額補償，包括處所租金及人工等開支等。

有關信件由國際斯佳美容協會、中醫經絡美容協會、香港化粧品同業協會、香港國際專業美容師協會、國際美業評審總會、香港美容業總會、香港美髮美容業商㑹、國際美容健康總聯合會、專業美容管理及發展協會、健康及美容公會、國際專業美髮美容師協會，以及香港國際專業導師協會，共12個協會聯合發表並於今日在社交平台發布。信件上款為「林鄭月娥長官」，內容指因應新一波疫情傳播及政府再次收緊社交距離措施，業界又再被停業。

信中提到，業界理解迅速截斷傳播鏈是當務之急，惟美容院、按摩院、舞蹈學校之前已被多番停業積累超過100天，而過去的事實證明，貿然關閉無關的處所，對堵截疫情無濟於事，理應針對疫情源頭，方能有效歇止疫情爆發。

另外，信中提到林鄭日前宣布將「疫苗氣泡」計劃擴展至受第599F章規管的餐飲處所及表列處所，業界包括商戶、員工甚至顧客亦已迅速、積極、主動響應政府呼籲接種新冠疫苗，部份從業人士更已接種第三針，證明他們做好充足準備，認為「突然勒令停業，恐會惹來「疫苗氣泡」是否可行的質疑」。

信中指，業界原希望在農曆新年前後的消費旺季爭取生意，彌補損失，從而在疫情中經營下去，並保障員工就業機會，惟是次再被勒令停業，實令行業心血付諸流水，特懇請政府能體諒業界和中小企苦況，對停業處所作出全額補償，包括處所租金及人工等開支，讓業界能度過困境；另鑑於行業性質不同，希望政府能夠按照停業處所的面積大小進行補償，而非一刀切形式批核補助。

業界在信內強調美容院、按摩院一直並非疫症源頭，過去亦獲得林點點名讚揚防疫得當，期望可以將有關類處所剔出停業範圍，重申「一向以「單對單」預約形式營運，從來不構成聚集風險」。

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記者：郭詩詩