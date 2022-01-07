【政界爆疫】19名議員曾出席洪為民生日宴　梁君彥：議員須為個人行為負責

▲ 19名議員曾出席洪為民生日宴，梁君彥指責出席議員行為極不檢點。

港區全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，在周一舉行百人生日聚會，引發政界爆疫，包括立法會議員，有身穿全套保護衣的清潔人員，在昨晚（6日）到立法會大樓進行消毒。立法會主席梁君彥今（7日）表示，有19位立法會議員曾出席上述宴會，已要求所有相關議員及其助理要進行檢測，另有4名議員須檢疫。

▲ 立法會主席梁君彥。（陳靜儀攝）

梁君彥表示，十分重視是次事件，指19位議員曾出席宴會，包括容海恩、林琳、何君堯、譚岳衡、郭玲麗、陳沛良、陳家珮、葛珮帆、黎棟國、周文港、洪雯、郭偉强、霍啟剛、林順潮、梁毓偉、陳仲尼、吳傑莊、邱達根、陸瀚民，已要求所有相關議員及其助理要進行檢測，並且在未有結果前，不要返回立法會大樓。

他補充，有4名議員須檢疫，包括陳仲尼、陸瀚民、邱達根及洪雯。他強調會嚴肅跟進事件，已提醒所有議員要如實向衞生署告知其行蹤，由署方安排相關議員是否需要檢疫，並稱出席的議員須為個人行為負責，「議員自己的行為需要自己負責，亦受到公眾監察，議員特別是新議員，能學到日後處事方法」。他另提到自己沒有受邀，「無緣出席」該派對。

針對下星期三舉行立法會大會，他稱會密切關注事態發展再作安排，其個人希望可繼續舉行，因為該會議是新一屆會期第一次大會及行政長官答問大會，形容會議是公開及重要的互動平台，議員可代表市民向特首提出關注的議題，包括在疫情下對各行各業的影響，以及處理方法。

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記者：陳麗娜