【徵收差餉】1月至3月季度徵收差餉及地租通知書已發出 市民須於1月31日前繳交
社會 11:18 2022/01/07
差餉物業估價署今日（7日）公布，今年1月至3月季度徵收差餉或地租通知書已經發出，並須於1月31日或之前繳交。
發言人指，該通知書已計算該季度的差餉寬減，每個評估差餉住宅及非住宅物業分別以1,000元和2,000元為上限。如物業該季的應繳差餉額少於差餉寬減額，所有剩餘的寬減額將不能用以抵銷任何一季度的未繳差餉。是項寬減不適用於地租。
市民繳交差餉及地租，可利用銀行自動轉帳或電子繳費方式，例如繳費靈、銀行自動櫃員機、轉數快或互聯網；上載電子支票/電子本票到「電子支票支付」網站；將劃線支票郵寄香港告士打道郵政局郵政信箱28000號庫務署收；或前往任何一間郵政局或指定的便利店繳交。
市民如果仍未收到通知書，可致電2152 0111或傳真2152 0113查詢，或可親臨九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署查詢。
遲交的款額會被加徵百分之五的附加費。如在最後繳款日期過後六個月仍未繳交，逾期未繳的款額（包括百分之五的附加費）將再被加徵百分之十的附加費。
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記者：郭詩詩