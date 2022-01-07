【異搜店X開心速遞】未嘗當女一樂天不遺憾　林漪娸婚姻曾現危機：任何事也要付出

▲ 林漪娸樂天知命。

以奇幻懸疑為題材的劇集《異搜店》近日正在播映中，劇裡雲集不少老戲骨實力派演員，飾演何廣沛母親的林漪娸便是其一。林漪娸早前接受TOPick訪問，入行40年的漪娸姐演過8套處境劇，這位「處境劇女王」當年收入可觀頻頻「爆騷」，縱然年青時沒緣擔正做女一，漪娸姐沒半分遺憾，她覺得做人耍取捨：「我從不強求，凡事有得必有失，女主角工作忙碌，於家庭生活上未必取得平衡。」

跟丈夫結婚多年，林漪娸曾因夫妻性格差異而陷入危機，幸二人努力磨合而修補了關係，林漪娸謂不會輕言離婚二字，她說：「相愛容易，相處很難，我相信任何事也要付出。」

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▲ 林漪娸早前接受TOPick訪問。（黃建輝攝）

不惜殘樣演單親師奶

過往演不少靚太和傻氣角色的林漪娸，今次於《異搜店》裡飾演一名知慳識儉、不修邊幅的單親媽媽阿嫦，她笑言為角色犧牲不少，「因為樣子要好『皺』，那三個月我完全沒有去美容院做療程，在家洗完頭吹乾便算，沒有梳頭，戴上頭箍便可以，那段時間連護膚品也慳不少，讓皮膚乾噌噌，所以是很大犧牲，幸好都救得番。」

女藝人注重樣貌，林漪娸為演出不會介懷，「始終要投入角色吧，劇裡說我比較窮困，要做鐘點工人賺錢，加上獨力湊大兒子，樣子自然會累一點，沒可能又靚又精神。」

▲ 林漪娸於《異搜店》裡飾演一名單親媽咪。（劇照）

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劇裡跟何廣沛飾演一對母子，林漪娸謂劇集尾段有不少洋蔥位，「這套劇對我而言猶如一次『考試』，若演得不好會影響整套劇，因為劇裡有不少感情戲，所以感情起伏要拿掐得好。當監製告訴我於其中一集要落藥毒害兒子，只是聽監製說說已經令我流淚，當刻知道我已經完全入戲，感覺那個是我兒子。為何要做這些事？」

跟何廣沛首次合作，林漪娸謂二人交流得很好，她坦言這一代跟他們當年做新人大不同，「那時候我們比較聽話有禮貌，前輩又肯教導我們，我們亦很受教；反之現今年青人比較自我和聰明，加上很容易接觸電影，所以未必喜歡有人提點，當然廣沛沒有這問題，我們溝通得好好。」

80年選港姐入行

當年林漪娸參加1980年度香港小姐競選，奪得殿軍後加入TVB，翌年參與演出劇集《衝擊》及《千王群英會》，跟任達華、呂良偉、周潤發、汪明荃等紅星合作，於第三套劇《荊途》跟任達華飾演一對情侶。

▲ 林漪娸於1980年參選港姐而入行。（網上圖片）

跟汪阿姐合作獲益良多

回想當年也獲不少前輩提點，林漪娸說：「跟華哥（指任達華）合作時，因為我不懂給予反應，他於枱底踢一踢我，我就望他一下當作反應，相信他跟我合作都好辛苦。」

另外於《千王群英會》裡跟汪明荃演一對好姊妹，當時汪阿姐已貴為當家花旦，林漪娸笑說：「我只是細路女，他們叫我行就行，企就企，梳甚麼髮型和穿甚麼服飾任人決定，很聽話呢。」

汪阿姐出名準時又要求高，林漪娸卻十分欣賞：「因為我很準時，所以跟她合作沒問題，阿姐的確很嚴厲，我覺得嚴厲是好事，大家才會集中精神去做好件事，如果個個都懶散或覺得無所謂，出來的效果不會好。」

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林漪娸續說：「那年代演員NG是一件很醜的事，因為是用菲林拍攝，若NG的話會浪費好多錢，加上要從頭再拍攝，所以一roll機就如做直播節目般認真，」

不想做OL更愛演戲

14歲那年林漪娸負岌英國，大學時修讀商科的她，因為表姊一句而返港選港姐，當時抱著玩的心態，最後演員成為其終生事業。

林漪娸說：「當年媽媽都沒反對，反而爸爸想我玩一、兩年便算，然後跟他學做製衣生意，但我沒有這方面天份，每天坐於辦公室很沉悶，加上性格又坐不定，對這方面沒興趣；反而拍戲開心得多，可以嘗試不同的角色，返到公司有一大班人跟我玩，我是一個愛玩和愛笑的人。」

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入行40多年的林漪娸堪稱「TVB處境劇女皇」，她一共參演過7套處境喜劇，經典角色如《真情》的李小梅和《皆大歡喜》的雲影姬，另外跟徐榮於《愛．回家》演恩愛夫妻，以及於《開心速遞》客串飾演「朗拿度老婆」也大受觀眾喜愛。

未嘗女一不感遺憾

憑處境劇角色成功入屋，惟一直未嘗過當「女一」滋味，林漪娸沒有感遺憾，她說：「我做人較為隨緣，從沒想過追求甚麼，你給我當然歡迎吧，若沒有也不會耿耿於懷，我覺得每樣事情也有得失，當上女主角的位置固然很好，但付出也很大，會犧牲私人時間，未必取得私生活的平衡，所以我會隨緣不強求，有戲讓我演，又有自己的生活，這是最好。」

拍處境劇日對夜對，林漪娸跟劇中演員建立了友情，跟《真情》一班演員如劉丹、薜家燕、于洋和馬海倫等每年相約飯聚。林漪娸說：「正劇拍完3個月後大家各散東西，那份友情未必鞏固，反而拍處境劇認識到一班真朋友。」

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▲ 林漪娸跟一眾《愛回家》演員相處融洽。（取自微博）

頻爆騷收入可觀

當劇集播畢時，林漪娸起初會有不捨之情：「徐榮於《愛．回家》裡飾演我的丈夫，當劇集播完時，我一遇見他就想喊，感覺像離了婚一樣，我不是愛上他，只是習慣了這個人，當劇集播完時，大家關係好似斷了。」

除賺取到一份友誼外，拍攝處境劇時間穩定，加上頻頻「爆騷」，對演員來說是一份優差，林漪娸說：「星期一至五只拍廠景，周六日才出外景，又不需要捱更抵夜；另外騷錢又多，高幾倍人工㗎！加上又不辛苦，所以很多演員想拍。」當年密密拍收入可觀，問林漪娸可有投資？她說：「我又沒有特別投資，主要交給投資顧問處理，置業於早年也有吧。」

▲ （黃建輝攝）

婚姻曾現危機

林漪娸跟前高級警司譚德榮結婚多年，二人性格差異很大，漪娸性格直率愛說話，反之丈夫為人有規律。

她說：「我們娛樂圈人喜愛吹水說笑，十句裡有九句是廢話，但身為警務人員的他說每句話也有意思，起初相處時不太習慣，需要時間去磨合。譬如今晚出外食飯，我起初說吃日本菜，隔一陣就說食泰國菜，他就覺得我沒揸定主意，對我們而言，娛樂圈人比較靈活多變，但對他而言說了一句話，其他伙計就會做事，所以說話要好肯定。」

▲ 林漪娸玩了空中瑜珈多年。（取自微博）

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林漪娸直言某階段雙方相處不來，婚姻出現危機，「某段時間大家磨合不來，後來大家坐下來傾，雖然性格上有點差異，對我而言沒所謂，最重要是知道他心裡想甚麼，是疼錫我，對我好已經可以。」

林漪娸謂雙方絕無提及離婚二字，她說：「現今這年代離婚太容易，相愛容易，相處很難，特別是現今一輩人，不合適便離婚，但我認為要盡量去修補，我相信任何事也要付出，某時候連自己都不知道這點，何況對方。」

林漪娸笑言丈夫不懂得製造浪漫驚喜，「他好多東西會放於心底，譬如生日時未必帶我食燭光晚餐，可能叫工人煮花膠，對我而言沒所謂，因為我不著重儀式感，每天開心就可以了。」

▲ 61歲的林漪娸保養得宜。（取自微博）

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61歲的林漪娸保養得宜，身型勻稱手腳纖瘦，原來她玩了空中瑜珈多年。「隨著年紀筋骨會縮，所以不少老人家會寒背，做空中瑜珈可以鬆開筋骨，我覺得拉筋是一個很好的運動，建議大家多做，每次做完空中瑜珈，整個人也很放鬆舒服。」

另外保持良好心態也很重要，林漪娸說：「每件事情視乎你如何看待，同一件事可能令其他人很不高興，但對我而言是微不足道，人生總會有不如意事，包括身邊長輩或父母離開，這些事總要面對，何需為瑣碎事而不高興呢？」

記者：游艾維