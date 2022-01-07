【校長專欄】3位男生入選港U15手球集訓隊 陳南昌校長：走上冠軍之路殊不簡單

▲ 校長指，陳南昌手球隊走上冠軍之路殊不簡單。

加入陳南昌紀念中學短短數月，最令人深刻的是學校的關愛共融文化，無論是中一新生或是插班生，很快便被「徵召」入不同的活動，透過活動營建聯繫，快速建立朋輩支持網。其中一個最體現到「南昌大家庭」文化傳承的地方，亦是讓男生建立友誼、磨練意志的地方，那就是我們的手球場。

陳南昌手球隊走上冠軍之路殊不簡單。今年有3位隊員入選香港男子U15手球集訓隊，更加不是偶然的驕人成績。體育科科主任倪健生老師帶領着手球隊已達9年，曾帶領隊員到日本東京受訓，即使在疫情最嚴重期間，仍堅持為他們作網上訓練，講解戰術及分析比賽，故此在學界比賽中能一次又一次取得好成績。倪SIR説：

當初成立手球隊，是希望在籃、足、排球等傳統運動項目以外，多給學生一個選擇，而手球並非所有升中學生都認識的運動項目，正因這份『新』，大家都可以從頭開始，一同成長。

很多畢業生每星期六都會回校跟師弟們一起練習，正是出於對學校的深厚感情。現正在教育大學就讀體育系一年級、立志成為體育老師的的李卓軒校友，回來練波的同時，也拍片鼓勵所有學弟師妹，鼓勵他們堅持、追夢、永不放棄。不說不知，現在的手球隊教練，也是我們的校友呢！

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三位入選香港男子Ｕ１５手球隊的學生同樣是中四學生，同樣是中一時加入手球隊，同樣是希望將對手球的熱愛傳承下去。隊長謝振瑋説：「入選香港U15集訓隊真的很興奮，感激教練的教導、老師的鼓勵及師兄的幫助。我希望可以做到協助師弟們的角色，帶領大家合作打好隊波。」他在中一時也曾到日本受訓，「除了學習不同的攻守技巧外，亦能體驗到當地球員的紀律及拼搏精神，大大擴闊眼界。」

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學校的體育工作做得十分出色，學生們也以加入校隊為榮、練波為樂。每週清晨堅持環校跑步的老師及學生，那份毅力及投入也叫人欣賞。很多學生都希望快些到15歲，為的是可參與學校的器械健體班，愬造強健的體魄呢！疫情期間，我深刻地感受到健康的寶貴，願所有學生都可保有健康的身心，更可在運動場上盡情展現魅力！