【潮物速報】Prada夥拍adidas再推新鞋款　1月13日上架首推聯乘三間Re-Nylon服裝

▲ Prada X adidas高筒球鞋。（$9,650/圖片由品牌提供）

Prada夥拍adidas絕對不是新鮮的事情，首次合作於2019年，當時只推出一款球鞋，立即被搶購一空，隨後每次推出都賣過滿堂紅，而即將於下星期四（1月13日）再次推出另一款新鞋，但有所不同的是今次更會引伸到首個服裝和配飾系列，Prada的「粉絲」絕對不容錯過。

▲ Prada X adidas低筒球鞋。（$7,400/圖片由品牌提供）

▲ Prada X adidas低筒球鞋。（$7,400/圖片由品牌提供）

首先今次推出的鞋款以adidas的Forum Low鞋款為基礎，推出低筒和高筒兩個版本，但落在Prada手上自然成為高級版，生產地改由意大利製造，和Prada近年所設計的球鞋一樣，是次在鞋面上加上Prada搪瓷金屬三角形標誌的可拆卸拉鏈小袋，而面料當然是來自Prada的Re-Nylon再生尼龍面料縫製而成。

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至於大家萬眾期待的當然是兩大品牌首次合作的服裝系列，正所謂luxury sportswear，今天每個高級時裝品牌都做得如火如荼，Miuccia Prada更厲害的是以簡單的Re-Nylon製的長身外套和tracktop，加入代表adidas的三間，簡簡單單只用了黑白兩色，就完全代表了luxury sportswear所應有的氣派。

留意的是這個系列於1月13日正式上架，整個系列除了在Prada店舖發售外，亦同步於prada.com和adidas.com發售。

產品查詢：2522 2989

記者：何偉雄