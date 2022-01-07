【樂極生悲】公園充氣城堡遭強風吹上半空　8歲女童高處摔落頭部撞地亡

▲ 西班牙發生充氣城堡意外，造成1死8傷。

再有充氣城堡發生奪命慘劇！西班牙華倫西亞省（Valencia）一個市鎮公園內的巨型充氣城堡，因被強風吹至固定繩索鬆脫，導致整個城堡吹上半空，一名8歲女童被甩到空中，頭部撞地不治，另有8名兒童受傷。

據外媒報道，西班牙東部市鎮米斯拉塔（Mislata）的一個河濱公園，在聖誕新年期間特別設置了一個兒童景觀遊樂區。然而，遊樂區內的充氣城堡，在當地時間1月4日晚上8時許，因不堪強風吹拂，固定的繩索鬆脫，整個城堡瞬間被風吹起凌空數米。

當局調查事件起因

當時有10多名孩子正在玩耍，其中一名8歲女童被拋上半空，頭部著地，送院搶救後不治。另有一名4歲女童被拋到數米遠外的市集攤位上，目前仍在醫院搶救，性命垂危，還有7名孩子受傷送院，所幸傷勢較輕。

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當地市長表示，警方正在調查，以確定事件是否涉及人為疏忽，未來會由警方發布調查結果。而當地原本預計在1月6日舉行的主顯節遊行，已因意外取消。

近年充氣城堡意外屢次發生，其中在2021年12月16日，澳洲塔斯曼尼亞一間小學在舉行聖誕前的學期末派對時，校內的充氣城堡被強風吹上10米高空後跌下，導致5名學童死亡，另有4人受傷送院。

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責任編輯︰王明芳