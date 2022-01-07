【新冠肺炎】3間長者健康中心下周一起為65歲或以上即場接種科興疫苗

▲ 3間長者健康中心將於下周一（10日）起，為所有65歲或以上人士即場接種科興疫苗。（資料圖片）

為鼓勵和方便長者接種新冠疫苗，衞生署今日（7日）表示，3間長者健康中心將於下周一（10日）起，為所有65歲或以上人士即場接種科興疫苗，毋須預約，每日名額有限，額滿即止。

本月10日至6月30日期間，3間長者健康中心會為所有65歲或以上人士即場接種科興疫苗，包括：

藍田長者健康中心

西營盤長者健康中心

將軍澳長者健康中心

時間如下：

星期一至五：上午9時至中午12時15分、下午2時至4時45分（公眾假期除外）

另外，現時全部18間長者健康中心於以下特定時段，為65歲或以上的會員提供新冠疫苗即場接種服務，毋須預約。

時間如下：

星期一至五：上午11時至中午12時、下午3時30分至4時30分（公眾假期除外）

署方稱，在來勢洶洶的變異病毒株的威脅下，復必泰和科興疫苗對預防新冠肺炎重症和死亡情況高度有效，應盡快接種以保護自己。

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責任編輯：余思嵐