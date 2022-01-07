【紀念鈔票】中銀香港「北京2022年冬奧會紀念鈔票」慈善珍藏版 1月10日截止競投

▲ 中銀香港「北京2022年冬奧會紀念鈔票」慈善珍藏版，1月10日截止競投。

中國銀行（香港）有限公司（下稱「中銀香港」）早前推出的200套「北京2022年冬奧會紀念鈔票」慈善珍藏版（下稱「紀念鈔慈善珍藏版」）將於1月10日截止申請。



紀念鈔慈善珍藏版所有鈔票號碼均經精心挑選，其中包含AA888888、AA288888、AA688888、AA123456，以及無冠字908888、888288、654321等極具珍藏價值的號碼。



中銀香港已委託安永會計師事務所（下稱「安永」）作為獨立第三方處理紀念鈔慈善珍藏版的競投事宜。有關競投將不設競投數量限制，並以價高者得為原則，如超過一名投標者以相同的最高投標價競投同一套號碼的紀念鈔慈善珍藏版，安永將以電腦抽籤方式分配。



中銀香港提醒有興趣參加競投的人士儘早遞交申請，以便安永核實申請文件是否完整及正確。另外，除了心儀的號碼，投標者亦可選擇「願意接受」其他號碼，以便在無法投得所揀選的號碼時，獲安排同款的其他號碼作考慮。





競投表格可於紀念鈔網頁下載或於本行任何一家分行索取。投標者須於1月10日或之前將已填寫個人資料、競投的紀念鈔號碼及簽署的競投表格，連同劃線支票／本票（抬頭寫上「冬奧會紀念鈔票慈善競投」，背面寫上投標者的姓名、香港身份證號碼、香港聯絡電話號碼、競投的紀念鈔款式及號碼）以及回郵信封，寄回香港七姊妹道郵政信箱60151號，信封上須註明：「冬奧會紀念鈔票慈善競投」。



競投結果將於2月14日公佈， 屆時投標者可透過紀念鈔網頁、手機銀行或網上銀行的在線客服或致電查詢熱線：(852)

3988 1818查詢。



中銀將委託安永按競投表格上填寫的地址，於2月18日或之前以平郵方式個別通知中標者，並自2月14日起向未能成功競投人士退回已遞交的支票／本票，投標者須留意準確填寫競投表格上的地址。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD