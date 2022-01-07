【顏面何存】日本黑幫大哥生殖器增大手術失敗　護士說錯一句話被下江湖追殺令遇襲

▲ 生殖器增大手術失敗自尊受創，護士一句話惹怒日本黑幫大哥，被下江湖追殺令。

75歲日本北九州市知名黑幫「工藤會」老大野村悟，雖然去年8月被判死刑，但最近再被爆出他因不滿生殖器增大手術失敗，而自尊受創，並不滿參與手術的護士態度，而下江湖追殺令，讓下屬刺傷護士。

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綜合日媒報道，「工藤會」老大野村悟再被爆出2013年，曾到一間診所做重振雄風的「生殖器增大手術」及脫毛手術。不過野村悟事後認為自己「手術失敗」，自尊受創。更令他不滿的是，女護士並沒有給予他大哥級的待遇，而是把他當普通人對待。

二人溝通時，野村悟不滿護士的態度。當時，他向護士抱怨手術後感到痛楚，但護士僅回應：「相比起紋身，不痛吧。」事後，護士曾致電野村悟道歉。

結果，13年1月28日晚，女護士就在街頭被人用刀刺傷頭部。

不過，野村悟對襲擊全盤否認，指自己並沒有命令及同意下屬襲擊護士。他又辯稱，假如知道下屬計劃襲擊護士，他會阻止成員，並說：「他們竟傷害一直照顧我的護士，太過分了。」

工藤會為日本政府列管的「特定危險指定暴力團」，勢力遍及福岡縣、山口縣及長崎縣。福岡地方法院於去年8月一審判決認定，野村悟是4宗刑案主謀，下令手下犯案，將他判處死刑。野村悟為第一位被日本法庭判處死刑的黑幫大哥，當時他還當場責罵審判長：「你會後悔一輩子」。

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責任編輯：羅嘉欣