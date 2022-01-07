【西安封城】帶心絞痛父親求診多間醫院拒收　拖8小時後不治女兒內疚自責

▲ 西安一名父親心絞痛，女兒帶他向多間醫院求診被拒，拖8小時後身亡。

西安爆疫封城後，屢次傳出病患失救的事件。繼一名孕婦因其核酸檢測證明過期被拒入院導致流產，近日又爆出一名心紋痛男子遭多間醫院拒收，拖延8小時後搶救不治的悲劇。其女兒在網上發文，講述帶父親求醫經歷，表示往後會因此「自責愧疚到死」。

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走訪多間醫院求醫被拒

綜合內媒報道，西安女網友「太陽花花花00000」本周三（5日）在微博發文，講述求醫經過。她表示，1月2日，61歲父親午膳後突然心紋痛，因當地疫情緣故，多間醫院拒收症，緊急電話也打不通。待電話打通了，對方表示安排救護車需時，但答不出要等多久。疫情下，社會車輛不能隨便出行，為不讓父親在家等死，她只好找相關人員發證明，才獲准開車載父親去醫院。

期間她打過多個防疫電話，但一直佔線。於是，他們前往最近住所，而且仍然接診的高新國際醫學中心。惟抵達門口，保安卻以他們屬於「中風險地區」為由，不肯接診。走投無路下，她再打多個求助電話，甚至求助警方，仍苦無結果。她說：

此刻120、110，以及相關熱線都打了，依然沒有結果，包括網友發的求助表格，我也登記了。無奈下我上大街攔警車，警察說不屬於他們管。一直找不到接診的醫院。

其後，高新國際醫學中心要他們聯繫其他醫院，惟最終也遭拒絕。她憶述那段令人煎熬的時間，說：「在隨後的幾個小時裡我們聯繫了很多醫院，自己開車也實際找了很多醫院。時間都在被浪費。」

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拖8個多小時後迎來壞消息

至當晚10時11分，距離心絞痛發作近8個多小時，父親終獲高新醫院接收，並獲安排做手術。不過，因所住社區有確診病例，她即使持連續三天24小時核酸檢測呈陰性也無法進入醫院，只能由母親獨自陪診，惟20分鐘後卻迎來壞消息。她說：

醫生打來電話稱耽誤太久，如果兩個小時內使用溶血栓的藥物就可以救治。但現在太晚了，基本沒有希望了。

隨後，醫生再來電表示，搶救意義不太。當時院方仍拒絕她進入病房，令她無法見家父最後一面。待10分鐘後，工作人員請示上級後，她才獲准進入，惟當時父親已撒手人寰，她說「我爸永遠等不到我了」。

自責沒把父親搶救回來

回想當晚的片段，她悲痛表示：

我無法想像我爸爸在怎樣的絕望與煎熬中，度過了他人生的最後幾個小時。

對於多番求醫被拒，父親延醫身亡，她深感懊悔，說：

如果當時我更加無理取鬧，更加撒潑打滾，醫院會不會早點接診，我爸會不會還有搶救回來的希望。在每個可以挽救卻沒有被挽救的環節裡，這些一個個的過失和不作為，足以讓我此後的人生自責愧疚到死。

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責任編輯：羅嘉欣