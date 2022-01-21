【本地遊】多倫多建築師點評香港特色咖啡店　村屋+舊唐樓+藥材舖啡香飄揚【內附地址】

▲ 多倫多建築師Jeffery由2018年起3年間走訪香港25間形形式式的coffee and tea 店，點評箇中建築風格。

在咖啡店打卡，相信你比筆者更專業，但從建築師或店主角度，又會是怎樣一回事呢？多倫多土生土長的華人建築師 Jeffery 決定來港發展，以其專業角度審視數量日益多過七仔的咖啡店，從中，他挑選25間coffee and tea house集結成書，就看看他的咖啡店地圖與你是否一樣？

著書的沿起，是建築師Jeffery 返港後，決定在這個中西相融的彈丸之地生根， 由2018年起3年間走訪香港25間形形式式的coffee and tea 店。從其專業角度，或從欣賞角度去鑑賞，甚至認真到一個地步——為每家每戶繪畫3D圖，實地探訪，讓自己深入淺出認識港式咖啡店。

▲ Jeffrey Cheng （鄭惠冲）出生於加拿大多倫多，是University of Waterloo 建築學學士和碩士學位。 他曾是安大略省建築師協會獎章的獲得者，並與包括 REX Architects、Buro Ole Scheeren 和 Farrells 在內的國際知名建築師一起工作了十年。於 2018 年創立Building Narrative 建築和設計工作室，將參與DesignTrust 的Seed Grant 計劃。（攝：湯致遠）

Cafe店是鄰里的縮影

「香港做建築設計的空間不大，若堅持做相關工作，便要轉做interior design。好處是這裏的替換速度很快，平均兩三年便會新裝修，有很多機會給喜歡建築設計的人去發揮！」香港地寸金尺土，在公眾通道的規管下，咖啡店可不像外國般那樣門前隨處放置咖啡桌椅，是以，他推介其中一間BASAO tea，店門前巧妙地設計一張座椅子，好讓顧客在室外從容地品嘗精品咖啡之餘，也與街外連成一綫。

「咖啡店，是一條街道的縮影，進來的人很多時都是街坊或附近工作的人，他們與附近環境要有聯繫和互動，才可帶動更多人流。尤其香港那麼多咖啡店，每一家都要有獨特個性，店主要不斷fine tune帶出新的演變！」

▲ 在Buro Ole Scheeren工作時，曾參與嘉德藝術中心合作兩年，他有份參與建築設計。（圖片： ig＠guardian_artcenter）

1.如果牆會散發茶泥香

凡事兩面睇，追潮流有好有壞，香港租金高昂，快靚正才配合「賺快錢」的精神。是以首間他推介的，是給他時間及資源研發新建築材料的BASAO tea。

「一開始我已給店主一個大膽想法，由裝潢代店主說故事，讓顧客感受另一種飲咖啡以外的體驗。問她想不想把店子所使用培植咖啡或茶花的泥土，製成獨特磚牆作為店的主要設計？豐富的物料應用在香港cafe不常用，我找來廈門一位古老工藝師幫忙，把3種咖啡或茶的泥土作實驗，最後決定採用安溪（著名烏龍茶的出產地）的泥土，與水泥混合並壓製而成，讓種植茶香的泥土與茶樹纖維交織而成的牆身，去替店主訴說故事。」

BASAO tea 銅鑼灣白沙道16號地舖（查詢：2338 8172）

2.村屋骨架下的咖啡香

另外，他也推介大埔的家啡（Kaffee），是一對夫婦毅然裸辭而開設。

「到達咖啡店已眼前一亮！它融入新界村屋，有幾方面突出了自家咖啡店的設計，令人一值得欣賞！如何保留自己的風格，如保留客廳和睡房這些間隔，給客人家的感覺，還有保留上一手紙皮石的設計，值得細心欣賞。」

KAFFEE 大埔汀角路蘆慈田村24號地下（查詢：2330 0233）

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3.找大師還原上海風的裝潢

這家The Shophouse在大坑裝修好一段日子，原來它集販賣藝術品、收藏時裝、藝術展覽空間和精品咖啡店一身的的建築物。咖啡店開業差不多一年多，有時它會租給其他公司作展覽之用。

「設計很minimal，店主曾在英國雜誌《Monocle》工作，受創辦人的啟發而在這裏開咖啡店。他堅持使用香港本地材料而帶出真實感，欄桿是由造船纜繩的工匠做，門框的做法是很以前上海師傅的風格，店主說香港能做這種鍍鋅金屬物料的師傅不多，找了很久才找到師傅完成，只為了令整座建築連成一體，難怪花了那麼多時間才完成。」

The Shophouse 大坑第二巷4號

4.時裝師美感的咖啡店

Mr. Cardigan的店主Frankie Yu是土生土長的大埔人，曾修讀時裝設計，2016年開店，並設有菜園和植物工坊，是一個都市人歸故里的故事。

▲ 如果你有攝影師的小心眼，這個地方很適合當一眾時裝大片的攝影場地，圖為Mr. Cardigan。（圖片被訪者提供）

「Frankie用他的時裝角度去設計的，可以看出他是跟着周遭的landscape去融合，咖啡枱布怎樣放都是為了配合環境所設計。還有，他本身享受盆栽相關的工作，於是彷彿結合花店的方法去經營一家咖啡店，然後，在網上找到一個20呎貨櫃作背景，而他為了陽光照射到植物，更把貨櫃左右兩邊打通，是很愛大自然的造法！」

Mr. Cardigan 大埔山寮路路口白色貨櫃

5.咖啡店的速成裝置

Le Petit Salon是《鴛鴦》一書中最細的咖啡店，實質是30呎的空間，為甚麼成為Jeff推介之物？是因它展示着香港快靚正精神，有甚麼可以一天便可速成開店呢？

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「《鴛》介紹的第一家是這家，書中所寫的100多呎是連外面環境也計算在內，整件事很compact，整個設計在工廠生產，工序由開始到完成只需一天時間，從中發現香港的製作公司其實是很effeciency，我知這個概念很成功，因為有五、六間相近的咖啡店也在香港市面出現了。」

Le Petit Salon 地址：灣仔駱克道368號

6.涼茶店裏的咖啡杯

20年代已在九龍城開店的大和堂，於2019年被收購後改建成現在的咖啡店。從中國式藥材架滲入西式咖啡香味，就像到咖啡店是喝涼茶般，有種強烈的衝突感，在他眼中又是一回怎樣的事情？

▲ 店主仍保留了大和堂的1/3的藥櫃架，不知道會否為咖啡添了藥材風味？（圖片被訪者提供）

「大和堂本身風格很強烈，始終已有三代在這裡經營。被收購後，新店主繼續保留它原有藥材鋪的裝修和風格，從中加入工業風的設計，很不錯的嘗試！若給我設計，我應會保留2/3的藥材櫃，現在只保留一半，是有點可惜呢！」

大和堂 地址：九龍城衙前塱道24號（查詢：2623 2006）

記者：黃鑑江