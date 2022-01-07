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【浪費噩夢】燭光晚餐蠟燭點燃長髮　女子半邊臉燒傷發黑險毀容

食用安全 18:52 2022/01/07

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內地一名女子除夕享用燭光晚餐時，長髮不慎被蠟燭火苗點燃險致毀容。

享用燭光晚餐是一件浪漫的事，但內地卻有女子經歷了場噩夢。有女食客在浙江杭州一間網上馳名的餐廳用餐期間，長髮不慎被蠟燭火苗點燃，造成半邊臉燒傷發黑。女事主事後向餐廳索償，而餐廳回覆責任應由雙方各自承擔一半，目前正僵持不下。

最新影片：

據浙江衛視「1818黃金眼」報道，事發在2021年12月31日，女事主小羅與朋友來到杭州高德置地廣場內一間名為「GUSTO」的餐廳，慶祝除夕倒數。席間小羅換座位時，披散的頭髮意外被餐桌上擺放的蠟燭火苗點燃。點擊睇事發經過：

    點擊圖片放大
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從公開影片可見，當時火苗很快燒到上小羅額頭位置，她憶述當下「突然臉超級燙」，而事後她被診斷為面部燒傷，左耳及耳後二度燒傷，左眼亦看不清東西。

小羅批評餐廳存在很大安全隱患，指出店內每張枱都放有高約10厘米的白色蠟燭，但就未有套上燈罩以作防護。因此她希望餐廳能承擔醫療費、後續疤痕修復費，以及誤工費等。

    點擊圖片放大
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涉事餐廳經理回應稱，小羅清晰知道蠟燭放在那裡，是她自己更換座位才導致意外發生：「蠟燭就在那裡，她自己不知道那個是安全隱患嗎？」經理表示，醫藥費及責任應由餐廳及小羅各自承擔一半，而餐廳願意就事件進入司法程序。

至於商場負責人則表示，商場不允許有明火點燃，之後會與餐廳交涉責任及賠償問題，目前事件仍在協商中。

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責任編輯：羅嘉欣

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