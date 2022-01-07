【Omicron變種】屯門確診測量師K2女兒病毒測試由陰性轉為陽性　同班同學及老師須檢疫

新冠變種病毒Omicron攻入本港社區，居於屯門的染疫42歲男測量師，其就讀順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園的K2女兒，新冠肺炎病毒測試亦由陰性變為陽性，目前該校上2A班學生及老師須要檢疫。

順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園今（7日）發出緊急通告，剛剛接獲衞生防護中心通知該生新冠肺炎病毒測試由陰性變為陽性，故特此通知。按教育局指示，復課日期另行通知。

該名42歲男測量師，與太太及女兒居屯門翠寧花園2座，港府本月4日圍封屯門翠寧花園2座，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。截至翌日凌晨零時，約985名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，空姐的母親曾與42歲男測量師曾於12月31日早餐段，在陸田園餐廳小廚共處15分鐘，位置相當近。調查發現餐廳在早餐時間沒有開鮮風系統，只有開冷氣。經煙霧測試，餐廳角落位置空氣流動十分差，空氣不停在角落循環，相信42歲男測量師在與空姐母親在餐廳同處的15分鐘染疫。

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責任編輯：黃存新

