【怪獸媽媽】2歲女肚痾泳池便溺污染水質　母不忿遭游泳館索償$2500斥太貴

▲ 一名2歲女童肚痾在泳池便溺，其母不忿游泳館索償太貴。

小朋友年紀小，家長不免要為其行為負責。近日內地一名2歲女童因肚痾，而在泳池便溺，此舉污染水質，游泳館索償2,100人民幣（約2,500港元）。女童的媽媽不忿賠償費用太貴，甚至找來當地傳媒聲討，卻反遭網民批評。

綜合內地傳媒報道，早前杭州的楊姓媽媽和奶奶帶同2歲女兒，去當地天陽親子游泳館新塘路店游泳，她是此店的會員，已購買100多節親子游泳課程，每節課125人民幣（約150港元）。

沒穿游泳尿片下水後便溺

當日楊女的奶奶只為孫女穿上泳衣，卻沒有穿游泳尿片。女童下水後，不久水中冒出氣泡，原來她肚子不適在池中便溺。雖然楊女發現後已急忙抱起女兒，但身邊的池水已變黃，顯然受到污染。工作人員發現女童拉肚子後，已快速處理，包括停水、放水及清潔。

店方要求楊女賠償2,100人民幣（約2,500港元），或扣除20節課程。楊女對此感到委屈，她知悉店方規定3歲以下需穿防水紙尿褲下水，而店內也貼有相關提示牌。事發當天，她有為女兒帶上紙尿褲，只是當時奶奶已幫孩子穿好泳衣，但忘了穿上紙尿褲。楊女作為新抱不便說奶奶的不是，因此明知女兒沒穿紙尿褲，亦任由她下水。

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媽媽不滿賠償金額太高

其後卻發生不快事件，楊女承認自己有責任，不過店方提出的賠償金額太高，超出她的預期，她實在無法接受。至於店方的陳姓負責人指出，該游泳館約2,400平方呎水池的水需更換，期間游泳館暫停營業兩天，經濟損失頗大。

陳男續指，游泳館水費、恆溫加熱費及營業費等，總共要3、4萬人民幣，他們只向楊女索償2,100人民幣（約2,500港元），認為已相當優惠。最終雙方經協商，楊女同意賠償。

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責任編輯︰王明芳