【周末好去處】1月流水響落羽杉轉紅　北區公園庭園映襯打卡位【內附地點】

▲ 疫情下要「偽出遊」，粉嶺流水響絕對是「港版輕井澤」之選，這裏的落羽杉已轉紅。

1月份是香港落羽杉轉紅的季節，滑過Facebook又見不少人到流水響打卡。其實市內不少公園，落羽杉都成了人們「火熱」朝聖的焦點。無論是北區公園或嶺南之風，均有落羽杉的蹤影，並以中式亭園映襯，益顯出塵，也成為新春前最「鴻運當頭」的遊覽位。

景點1：粉嶺流水響 森林「天空之鏡」

疫情下要「偽出遊」，粉嶺流水響絕對是「港版輕井澤」之選。現在周末10時許來，已遊人甚眾，更有警察在八仙嶺郊野公園迴旋處維持秩序，自駕遊的話，叮囑車子要駛走，遊人要下車。

▲ 【粉嶺流水響】一排的落羽杉，在星期二（ 1月4日）已漸漸轉紅。（攝影：鄭素華）

流水響水塘位於八仙嶺郊野公園範圍內，是船灣淡水湖工程計劃的一部分，它是灌溉水塘，塘內的水用作灌溉附近如布吉仔、虎地排等農地。從入口徒步約10分鐘就到流水響，塘畔後排栽種了白千層，前排則種了落羽松，三面環山，在波平如鏡的時間更加可以影到森林「天空之鏡」的倒景效果，難怪吸引到一眾市民觀賞。

另外，也可到流水響郊遊徑，郊遊徑全長4.4公里，起點與終點都是在圍繞水塘。路徑平路較多，沿途可看水塘的景致，而大部分路段均有樹蔭，十分適合一家大細或新手步行，陽光在落羽松間灑落，配以藍天構圖一流。

有心打龍者，在上午8時至9時左右，太陽光綫會較柔和，湖面倒影會更清晰，途人也較少，值得提早起身前行。

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粉嶺流水響郊遊徑

長度：4.4 公里

步行時間：約2小時

交通：在粉嶺港鐵站乘坐52B小巴，於流水響道與鶴藪道的交匯處下車，沿流水響道步行至流水響水塘郊野公園入口。

景點2：北區公園 步移景換涵碧亭

去完流水響，還可一到位於粉嶺和上水之間的北區公園，總面積約8.6公頃，規劃也相當完整。公園採用清代揚州式亭台樓閣的園景建築設計，中央部分是一個人工湖及小瀑布。建築物特色有「一軒、三亭、一廊」，分別坐落公園的園林地帶，布局清幽。

▲ 【北區公園】細看下杉葉間還有圓球狀的果實。（馮柏偉攝）

入公園不久，已看到一片小小的竹園，包括有紫竹、具觀賞價值的佛肚竹、美化庭園的小葉琴絲竹等，一叢叢的與路徑旁的杜鵑極為相襯。信步而行就去到人工湖，只見數株落羽杉依亭而植，也有落在池中，與亭園可謂步移景換，杉葉紅綠交染也極具美態。其實落羽杉又名落羽松，是落葉大喬木，樹高可達25至50米，圓錐形或傘狀卵形樹冠，其枝略顯細長。

落羽杉性喜潮濕，於沼澤地及水池處生長，在人工池上也有木質圓柱形膝狀根拱出水面。細看一下，杉葉間還有圓球狀的果實，其實它存在樹脂，果期在每年的11月至12月，落羽杉的新葉會呈現嫩綠色，深冬後則會變成紅褐色。北區公園的「一軒」是指「蔚秀軒」，「三亭」則指「宜雨亭」、「涵碧亭」及「聽瀑亭」，而「一廊」則是人工湖旁一條迂迴曲折的有蓋長廊，遊走極是舒心。在涵碧亭旁的池邊，置有不少枯石，只見一頭池鷺正在啄食小魚，一派悠然自得。

在人工瀑布的旁邊，更設有「自然保育園地」，為雀鳥提供自然的棲息環境，市民可在此觀賞不同種類的雀鳥，香花園則環繞着蔚秀軒而建，花卉遍植，也是打龍的熱點。

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北區公園

地址：上水馬會道北區公園

電話：2670 6155

開放時間：6am 至 11pm

交通：由上水出發乘巴士70K、78K、79K等

景點3：嶺南之風 枯石池景點綴

至於九龍區的落羽杉代表，則可算是美孚新邨外荔枝角公園內的嶺南之風。園內的落羽杉亦在1月份轉紅，配以枯石池景，別有一番清瘦之美。

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整個公園分為10個景區，包括「有鳳來儀」、「群星邀月」、「橋廊畫舫」、「月起薰來」等等，各有不同的取景角度。園內的建築物皆環繞着中央水池向外伸延，並以院落迴廊為布局。其建築也是採用嶺南風格，如陶塑、瓦作、灰塑、石雕和木砌等，而假山石則以英德太湖石為主。

要縱觀「嶺南之風」布局，假山上建有一座小涼亭，亭高而可眺望園區。公園的東門牆壁則有兩組磚雕，一組雕着敘述八仙渡海的情景，另一組刻將名著《水滸傳》36名英雄好漢，雕功極為精細。

嶺南之風

交通：可從美孚港鐵站D出口，再轉左，穿經橋下的行人通道，進入荔枝角公園範圍。

開放時間：7am至11pm

記者：馮柏偉