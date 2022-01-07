【家族榮耀】演潑辣少奶挑戰連場喊戲　熊黛林演技爆發老公受苦：未試過對佢咁冷淡

▲ 熊黛林於《家族榮耀》裡的演技獲讚賞。

由熊黛林（Lynn）、張智霖、郭政鴻、羅子溢、黃浩然、楊茜堯與李彩華等主演的家族爭鬥劇《家族榮耀》日前於內地首播，廣東話原聲版亦已於TVB網上平台上架。

《家族榮耀》被譽為「時裝版宮心計」，故事講述香港豪門家族三代勾心鬥角的故事，當中Lynn飾演名門望族馬家大少奶，為爭奪家族名利，跟李彩華與楊茜堯妯娌捲入激烈鬥爭當中。

劇集播映短短數天，已有不少網民議論紛紛，口碑相當不錯，Lynn的「惡毒」演技以及昨晚下跪楊茜堯一幕，接連登上內地微博熱搜榜─，其中不少網民對Lynn擁有貴麗的外表、心腸狠辣的氣場所吸引，網民留言道：「熊黛林在新劇裏的角色人設真的好帶感，像極了小說裏的惡毒少奶奶，即美艷動人，又心狠手辣，這氣場真的太霸氣了！」、「真的是被熊黛林飾演的大少奶奶迷住了，這簡直就是又迷人又心狠手辣啊！就是說眼神裏都是戲，代入感好強！」等等。

▲ 熊黛林飾演名門大少奶。

接拍此劇對Lynn可說是最具挑戰的一次，雖然拍攝時很辛苦，但感覺開心，Lynn說：「因為拍攝後期係有少少發癲戲份，真的未試過演這樣的角色，未試過拍攝期間連續喊了幾晚，入戲之後停不到下來，連導演叫咗cut，我停了兩秒之後，會一直喊，喊足幾分鐘，所有人起初都企定定不敢郁，大家見到我喊到不停，就不敢行過來我身邊，由我喊，他們就繼續做自己工作，回想起都覺得好搞笑。」

提到演大少奶這個角色，Lynn指角色相當有層次，完成多場大爆發的戲份，豁出去的演技令導演們都相當滿意，Lynn也感到滿足，她說：「之前演的角色比較內斂，都是太完美啦，就算怎樣爆發都會克制自己，今次這個角色就不用怕，愈勁愈好，真是豁出去滇！馬家大少奶這角色好有層次，由開始一步一步來，到最後迫得太勁，所以就爆發嘞！」

▲ 劇裡熊黛林演技大爆發！

拍完這套劇，Lynn對掌握角色方面更有信心，她說：「其實一開始都有點兒驚，但一路拍一路入戲，每一場戲幾個導演睇完都會讚我以及鼓勵我，我好樂意聽到他們的意見，每次聽完我都會好開心！」

而劇中為飾演崩潰爆喊的戲份，令Lynn難以抽離，她說：「當拍一些好激動的戲份時，那一刻真的抽離不到，真係太辛苦嘞，要爆得好勁，不過我知道不爆出來是不會演得好，拍之前導演都不停跟我溝通，要一吓就爆發晒出來！」

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最後，Lynn回想起拍攝期間，自己的投入卻令老公郭可頌「受苦」了！Lynn笑說：「那一段時間我真的癲癲哋，連老公都不多理會，所以他都好緊張、好驚！因為都未試過我會對他那麼冷淡，後來我跟他說拍攝時候好辛苦，返到來整個人都瘦了、塊面都凹了。」

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