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【變種病毒】劉德華身處內地不忘香港疫情　華仔拍片打氣：一條心抗疫

娛樂 12:52 2022/01/07

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劉德華緊張香港疫情。

Omicron變種病毒在本港社區傳播，有再爆發第五波跡象，政府已宣布再次收緊防疫措施，演藝界不少演出以至戲院在未來14天都受到影響。現時在內地拍戲的劉德華，亦專誠拍下一段打氣視頻，為大家打氣。

現正在內地拍電影的劉德華，在工作現場拍下視頻，華仔以廣東話打招呼：「大家好，好耐冇見。」

最新影片：蔣家旻訪問

華仔稱：「這兩年疫情反反覆覆，最近又有新變種病毒出現，甚至好多地方都收緊防疫措施。我明白這段時間會令大家有點不方便，但我相信為了保護自己和家人，大家都願意做多一點點。」

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曾寫歌為醫護打氣

劉德華最後打氣：「這段時間大家一定可以忍耐一下，亦可以做到一條心一同抗疫，相信疫情一定好快就會被控制，我和大家一齊互相鼓勵，為回復平常生活。大家加油！」華仔最後以握拳為市民抗疫作鼓勵。

【天王生日】劉德華拍片獻唱迎60大壽　華仔跟粉絲約定：夢中見

在2020年，劉德華歌迷會「華仔天地」曾捐贈3000個口罩予「香港復康聯盟」。而華仔亦因在網上看到一張相片，當中寫「我不知道你是誰 但我知道你為了誰」而受到觸動，從而啓發將一首合唱歌《愛的橋樑》重新填上廣東詞，寫成名為《我知道》的廣東版，為醫護人員打氣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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