【尖子透視】科大生物科技尖子棄高薪科研 投身社福界助中風老人復康

▲ Daniel轉換軌道，投身社福界。

人口老化趨勢下，生物科技相關專業人才就業前景看好，不過就讀香港科技大學生物科技系的90後Daniel，實習後發現自己並不喜歡實驗室的工作環境，迷惘兩年，毅然畢業後放棄「神科」的學術背景，勇敢選擇真正適合自己的工作，投身社福界開展物理治療專業生涯。

Daniel中學時期已經喜歡生物科，入讀生物科技系更是DSE的奮鬥目標。雖然有大量艱澀詞彙及知識，卻樂在其中，他表示：「我一直好熱愛生物科技的知識，因為一切與人息息相關。」他亦有自己一套有效率的讀書方法，可節省溫習時間，

上堂最重要係專心聽書，先理解課堂內容，唔好淨係掛住抄筆記，聽到重點至寫低。

成為尖子入讀科大生物科技系，看似前途光明，在上海的生物技科公司實習，有份參與疫苗研發，但發現實驗室的工作環境沉悶，幾乎沒有與人溝通相處的時候，工作性質根本不適合自己，一度對自己的選科感到非常困惑。

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直至畢業後偶然看到專業創未來計劃 PROcruit C，知道開展職涯未必須要與學歷有關，才開始重新思索自己的發展及出路。申請要經過四輪考核，第一關是填寫名為「VASK」的個人履歷，要選出最貼近自己的Value（價值）、Attitude（態度）、Skill（技能）及Knowledge（知識）。Daniel認為：

填寫VASK除了用來求職，也幫助我更認識自己，從自己的個性如喜歡與人溝通及對運動的興趣，慢慢了解適合自己的工作性質而作出反思，人生並非只得一條路。

Daniel現時與保良局簽訂一年合約，成為保良局見習健體導師（Health Coach）， 為長者及傷健人士提供度身訂造的上門復康訓練，可將他在運動方面的興趣，結合生理運動學所學的技能和知識開展專業。他也感到非常幸運遇到好上司黃Sir，時常分享經驗及提點，令他更確信選擇，將會繼續進修，立志向職業治療或物理治療專業發展。

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保良局服務經理（康復）黃穗生表示，他們一向都只會聘用相關學科的畢業生，但經過 PROcruit C講解，發現從「VASK」方向評估更全面，「透過VASK更立體了解畢業生的性格及價值觀，知道畢業生是否有心入行，留職率高，長遠對社福界發展有利，比起只擁有相關知識及技能更重要。」黃Sir亦指，縱使Daniel沒有相關學科背景，但面試時表現主動積極，更有分享義工經驗，感覺「好有心」而對他留下深刻印象。

「專業創未來計劃PROcruit C」由香港賽馬會慈善信託基金捐助，2021年收到近3,000份申請，最終成功幫助469位畢業生配對工作。香港中文大學亞太研究所所長馮應謙教授指，青少年失業率持續高企，連串職前培訓涵蓋內容包括有效溝通、工作禮儀、時間管理等，有助他們從學校過渡至職場，汲取第一份工的經驗，長遠提高畢業生的就業能力。

責任編輯：王明芳