【政界爆疫】曾與徐英偉共膳已接受檢測　狄志遠指官員做事欠佳需懲處

▲ 狄志遠指曾與徐英偉共膳已接受檢測，若官員做事欠佳便需懲處。（陳靜儀攝）

10名政府官員出席百人生日宴會，席上有初步確診者出席，民政局局長徐英偉需要隔離（詳情即看【下一頁】）；新思維主席狄志遠、副主席黃俊瑯及崔定邦曾於宴會翌日、本周二（4日）與徐英偉共進午餐，狄、黃二人昨午（6日）自行前往接受檢測。

立法會議員狄志遠今日（7日）表示，飯局早於宴會舉行前約定，飯聚時長約一小時，當昨午收到徐英偉 需要隔離後，馬上接受檢測，暫時未知結果，故今日在家工作，稱因應新冠病毒在人體有潛伏期，即使檢測呈陰性會在家隔離數天，並呼籲市民要特別注意防疫。

在事件中體會到病毒在四周徘徊，不是在電視才看到。

狄志遠在港台節目中直 指 事件是不恰當，帶來很大震撼，未知會否影響立法會會議舉行，反映有關人士警惕性不足，認為有關官員出席是不必要的，作為官員應該以身作則，做得不好便需要懲處。

他續說，既然行政長官已公開事件，官員的集體行為應開誠布公交代，不應該「遮遮掩掩」。被問及徐英偉應否被問責，狄志遠認為不能只粗疏表示是否應下台，應交由特首處理。

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記者：陳麗娜