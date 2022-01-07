【新冠肺炎】皇家加勒比國際遊輪取消5日出發海洋光譜號航程　受影響旅客已獲安排全額退款

▲ 皇家加勒比國際遊輪今日宣布取消原定出發的海洋光譜號航程。（資料圖片）

港府今日（7日）起收防疫措施，包括暫停本地遊及公海遊。皇家加勒比國際遊輪今日宣布，因應政府收緊社交距離措施，皇家加勒比須取消原定1月6日、9日、12日、14日和17日出發的海洋光譜號航程。已預訂上述航程的旅客將被安排全額退還已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。

皇家加勒比重申，自去年10月開辦香港公海遊以來，海洋光譜號並無任何陽性個案，取消上述航程乃跟循政府的預防措施，將繼續關注事態發展，並與有關當局密切合作，為1月21日的復航做好準備，強調在此期間，全體船員會一如以往嚴守制定的健康及安全措施。

海洋光譜號的航程現只限香港居民參與，所有船員及12歲或以上乘客必須在出發前最少14天前已完成接種新冠疫苗。所有船員及乘客，包括未符合疫苗接種歲數的小童在內，必須提供陰性檢測證明和作出健康申報。

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記者：郭詩詩