【爆血管】高血壓女子打麻雀食糊太興奮　腦中風大小便失禁狂嘔入ICU

▲ 高血壓女子打麻雀食糊太興奮，腦中風大小便失禁狂嘔入ICU。

假期與親友相聚，不少人都會麻雀，有時甚至打通宵。內地一名患高血壓的女子，早前疑因打麻雀食糊太興奮，引發急性腦出血，當場昏倒，更伴隨大小便失禁及嘔吐，送院搶救後，在深切治療部接受觀察。

綜合內媒報道，元旦日（1月1日），江蘇淮安一名52歲陳姓婦人通宵打麻雀時，因「槓上自模」食糊，懷疑太激動興奮，當場昏倒並出現大小便失禁及大量嘔吐，旁人呼喚都沒有反應，最終被緊急送院。

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醫生診斷陳婦為急性腦出血，立即為其安排手術，術後她被送入深切治療部接受觀察。主診醫生表示，陳婦本身患有高血壓，但一直沒有接受妥善治療，才會在情緒起伏太大後昏倒。

醫生提醒，節日假期玩樂時，要注意自己的情緒，尤其有高血壓病史的患者，血壓本身就很脆弱，情緒一激動容易導致血管破裂，引起腦出血。

中風徵狀

據衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。中風徵狀包括：

半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

中風高危因素

吸煙、年齡（年紀愈大，中風機會愈大）、高血壓、血內膽固醇過高、過重、缺乏運動、先天性腦血管腫瘤或血管壁過薄，患有其他疾病如糖尿病、風濕性心臟病等。

預防中風的方法

由於中風的主因是吸煙、血壓高和血管硬化，市民要留意日常的生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣