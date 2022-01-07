  • 21°C
香港時間 : 2022107日 (週五) 14:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【爆血管】高血壓女子打麻雀食糊太興奮　腦中風大小便失禁狂嘔入ICU

健康 13:30 2022/01/07

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

高血壓女子打麻雀食糊太興奮，腦中風大小便失禁狂嘔入ICU。

假期與親友相聚，不少人都會麻雀，有時甚至打通宵。內地一名患高血壓的女子，早前疑因打麻雀食糊太興奮，引發急性腦出血，當場昏倒，更伴隨大小便失禁及嘔吐，送院搶救後，在深切治療部接受觀察。

綜合內媒報道，元旦日（1月1日），江蘇淮安一名52歲陳姓婦人通宵打麻雀時，因「槓上自模」食糊，懷疑太激動興奮，當場昏倒並出現大小便失禁及大量嘔吐，旁人呼喚都沒有反應，最終被緊急送院。

最新影片推介：

醫生診斷陳婦為急性腦出血，立即為其安排手術，術後她被送入深切治療部接受觀察。主診醫生表示，陳婦本身患有高血壓，但一直沒有接受妥善治療，才會在情緒起伏太大後昏倒。

醫生提醒，節日假期玩樂時，要注意自己的情緒，尤其有高血壓病史的患者，血壓本身就很脆弱，情緒一激動容易導致血管破裂，引起腦出血。

中風徵狀

據衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。中風徵狀包括：

  • 半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

中風高危因素

吸煙、年齡（年紀愈大，中風機會愈大）、高血壓、血內膽固醇過高、過重、缺乏運動、先天性腦血管腫瘤或血管壁過薄，患有其他疾病如糖尿病、風濕性心臟病等。

預防中風的方法

由於中風的主因是吸煙、血壓高和血管硬化，市民要留意日常的生活習慣，避免血管硬化：

  • 戒除煙酒
  • 作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動
  • 注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖
  • 血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療
  • 高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 高血壓 心臟病 中風

最高瀏覽

【地鐵色狼】女子地鐵疑被「鹹豬手」非禮 狂摑色狼3分鐘：再摸一個我看看
13:37 2022/01/06
【地鐵色狼】女子地鐵疑被「鹹豬手」非禮 狂摑色狼3分鐘：再摸一個我看看
【初步確診】一名居大埔印傭初步確診　曾與早前確診者於教會接觸　
16:42 2022/01/06
【初步確診】一名居大埔印傭初步確診　曾與早前確診者於教會接觸　
【媽媽心痛】3歲仔細菌感染致上唇腫脹　Coffee半夜帶仔睇急症︰佢面目全非
16:07 2022/01/06
【媽媽心痛】3歲仔細菌感染致上唇腫脹　Coffee半夜帶仔睇急症︰佢面目全非