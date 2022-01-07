【昏迷女童】疫情來襲2星期未能探訪天瑜　爸爸憂中醫就診計劃需暫緩︰好擔心

▲ 疫情來襲，周爸爸即將2星期未能探訪天瑜，感到憂心。

因應社區或現Omicron隱形傳播鏈，受新冠肺炎疫情影響，政府宣布收緊防疫措施，連帶住院的患者及家人也受影響。天瑜爸爸一直定期探訪「植物人」女兒，不幸，受疫情影響，未來2星期家屬未能探訪天瑜，爸爸憂心會影響女兒的康復進展。

本港6歲女童天瑜因手術時出現醫療事故，卧床至今20個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障。天瑜全身癱瘓慘成「植物人」，其父一直為女兒找尋康復的方法，以及定期到醫院探訪她，照顧陪伴之外，亦跟她多聊天、說故事、按摩等，令天瑜有多些外界刺激，希望改善她的狀況。

▲ 或未來2星期不能探望天瑜。爸爸叮囑女兒要自己叻女。（圖片︰天瑜醫療事故關注組fb）

疫下未能探訪女兒

周爸爸昨日（6日）於Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」發帖，宣布他及天瑜同樣受防疫措施影響，影響探訪時間及原訂即日來回外出看中醫的計劃。

今天（6日）到醫院接受訓練的時候，接獲護士通知，由於疫情關係，未來兩週的探訪時間都要取消，希望不會連訓練的時間都取消吧，不然至少有半個月的時間不能見天瑜了。

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暫緩原訂找中醫就診計劃

之前，周父已提出如順利的話，預計1月，天瑜可以即日來回的方式短暫時間岀院，接受中醫的治療。除了「醫道惠民」中醫館創辦人黃天賜醫師答應跟進天瑜的病情之外，家人也咨詢了一位劉醫師，該醫師曾先後在台灣和香港治好兩位植物人，盼嘗試在中醫方法出發，為天瑜爭取最好的治療。

不幸，由於疫情的關係，爸爸表示︰「原訂找中醫就診的計劃也得暫緩」，他有感一少撮自私的人犯錯，竟要整個社會埋單，包括影響不少病人與家屬。

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叮囑天瑜要自己叻女

帖文中，周爸爸分享一般跟女兒說話的影片，她向天瑜交代情況，因為疫情，此2星期可能不可以來探望她，他安慰及叮囑天瑜要自己叻女，言談間感受到周父的無奈。

唔知爸爸嘅訓練時間仲有無，仲可唔可以見你呢？爸爸好掛住你，好擔心呀。如果爸爸嚟唔到，你自己在醫院要乖乖哋，要叻女啲，你唔好嬲爸爸喎……爸爸都想來探妹妹，疫情啦無辦法啦。

▲ 爸媽跟哥哥都希望天瑜早日回家。（圖片︰天瑜醫療事故關注組fb）

切除腫瘤手術時出現醫療事故

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。

天瑜術後卧床至今約20個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。

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責任編輯：顏紫燕