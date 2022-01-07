【愛上我的衰神】憑奇幻劇情驚喜贏口碑　胡鴻鈞+陳嘉慧結局陰陽相隔？

▲ TVB劇集《愛上我的衰神》即將播放大結局。

TVB劇集《愛上我的衰神》今晚播至結局篇，北河（胡鴻鈞及馮皓揚分飾）與哲人（許俊豪飾）大戰後的彌留狀態成為觀眾討論的焦點，有觀眾認為劇集是向經典電影《西遊記之月光寶盒》致敬。

而小渝（陳嘉慧及區明妙分飾）跟北河的最終結局令觀眾很期待，而包包（麥美恩飾）的死因亦將會揭盅。

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陳嘉慧連死40次

曾監製《降魔的》、《跳躍生命線》等話題作的方駿釗（嘟嘟），其監製一連十集的劇集《愛上我的衰神》轉眼間來到最後一集，並於今晚九點半播映。

昨晚（6日）的劇情討論點是北河（胡鴻鈞及馮皓揚分飾）與哲人（許俊豪飾）大戰後，受傷入院並進入彌留狀態；由於北河對於當年對小渝（陳嘉慧及區明妙分飾）見死不救一直耿耿於懷，彌留期間不斷返往小渝遇險一刻，並出盡辦法阻止哲人殺人，可惜最終仍不得要領。

由於該幕北河一直在睡醒、救人、失敗之間循環，小渝亦死完又死，有觀眾留言表示想起經典電影《西遊記之月光寶盒》至尊寶（周星馳飾）勇救白晶晶（莫文蔚飾）一段。

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▲ （TVB提供）

觀眾替死了無數次的區明妙感到疲累，亦有不少人替遭心結纏擾多年的北河難過：「想不到劇情發展會是這樣」、「意識永遠停留在一個地方」、「北河的夢怎樣也救不到，很慘」、「大結局怎麼辦？」

監製方駿釗指：「區明妙在劇內死了四次左右，但拍攝當時則死了三、四十次。那場被殺戲也拍了整晚，大約十小時，她一直都成身血，但沒說過辛苦，鏡頭外仍跟人玩得很開心。」

▲ 谷婭溦首度拍劇。（TVB截圖）

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谷婭溦被摑受讚

谷婭溦飾演的阿欣亦備受網民讚賞，首度拍劇的她被指演技合格有餘，亦有人笑指是因為對手許俊豪太嚇人，她才如此投入。觀眾留言表示：「谷婭溦被人縛住那部分演到真的很驚，喊到眼紅鼻紅，反而文戲需要再磨練。」

另小谷專誠為該劇創作的插曲《我要和你在一起》，被網民指歌詞到肉、旋律動人，配以劇中唯美畫面很動人。小谷在收到劇本後十分感動，即時執筆作曲兼即晚完成作品：「證明劇本真的很有感染力。」

小谷又指由於許俊豪手掌和力氣很大，故遭其掌摑一幕一度見暈：「真的很痛及很暈，他的手幾乎比我的臉更大。」

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交代麥美恩死因

至於首度擔正女主角的陳嘉慧，受訪時坦言感謝監製及不捨《衰神》：「今晚就是最後一集，很不捨得，我的家人也是，她們每晚在海外都在追劇。我覺得自己很幸運，入行短短四年便有這麼好的角色，真是要多謝嘟嘟監製的選擇和信任。」

她續指：「在演技上我知道我還有很多進步空間，但都很多謝一班網民的支持和喜愛。我現在出街都多了很多人認識，有很多人特意走來說覺得套劇很好看，真的很開心，很多謝三位編劇寫了一個這麼精彩的故事。」

《衰神》的大結局除了會交代小渝與北河的最終結局，小渝終找到北河的意識，原諒並鼓勵他；當北河以為可跟小渝一起，結局卻出乎意料！

另外，結局亦會交代包包（麥美恩飾）死因，由於包包死因十分難估，故麥美恩曾在直播期間許下豪言謂：「包你們猜100次都猜不到，如果猜到我即刻脫掉！」

監製亦溫提表示，大結局播畢後，大家千祈不要走開：「出字幕後會有彩蛋，都很特別，或者可以解開大家某些迷思。」