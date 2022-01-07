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【打擊走私】警方聯合海關反走私　檢410萬牛鞭鹿尾巴及37隻貓狗

社會 13:53 2022/01/07

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檢410萬貴價食材。

警方今日（7日）表示，昨天與海關採取聯合打擊走私行動，檢獲一輛客貨車及約值410萬元貨物，包括貴價食材及37隻貓狗。

水警小艇分區總區特遣隊高級督察陳澤銘指，近日在本港以西水域有不法分子進行走私活動，今日凌晨2時55分，發現有兩名男子駕駛一艘快艇進入本港水域，當時船上是載著貨物，其後駛入元朗、下白泥的河道位置附近，同時見到一輛客貨車亦駛至淺灘位置，當這艘快艇停泊在淺灘，船上有兩名男子隨即將船上貨物搬到淺灘上，而客貨車司機連同兩名男子將客貨車貨物搬入快艇，懷疑這數名男子走私，其後採取行動，5名男子見到執法人員後立即駕駛快艇離開淺灘，警方上前追截，這艘快艇最後在下白泥以北水域逃往內地水域，通知內地邊防跟進。

當時這輛客貨車無登記車牌，相信有人用虛假文件，亦發現客貨車載有48箱懷疑走私物品，包括牛鞭及鹿尾巴等；亦在淺灘附近發現12個寵物膠箱，其中有30隻不同種類的貓、7隻不同種類的狗，當時寵物受驚及發出叫聲，每個寵物箱有3至4個貓狗，身上無晶片，已聯絡愛護協會及漁護處照顧。

【童學園】DSE狀元陷抑鬱曾休學　做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫

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記者：余思嵐

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