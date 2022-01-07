【致命車禍】除夕夜新蒲崗致命車禍　司機涉危駕致他人死亡提堂

▲ 除夕夜新蒲崗致命車禍，司機涉危駕致他人死亡提堂。（資料圖片）

新蒲崗除夕夜發生致命車禍，25歲男涉駕駛私家車衝上行人路，造成2男女死亡，被控1項危險駕駛引致他人死亡罪。案件早前提堂時，被告因留院缺席聆訊，押後至今（7日）首次現身觀塘裁判法院再訊。裁判官將案件押後至3月4日再訊，以待控方作進一步調查，其間被告獲准保釋侯訊。

涉案被告吳家俊（25歲）被控1項危險駕駛引致他人死亡罪。控罪指，被告於2021年12月31日，在大有街與八達街交界，危險駕駛一輛私家車，引致施霧阳及李永強死亡。

案件今提堂時，被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後，以待作進一步調查，包括查閱閉路電視，及取得藥物報告及化驗報告等。辯方未有反對押後並提出保釋申請，獲裁判官批准。

裁判官將案件押後至3月4日，其間被告獲准保釋侯訊，保釋條件包括現金擔保10萬元、人事擔保10萬元、不得在香港道路駕駛，及交出所有駕駛執照等。



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記者：梁錦麟