【新春開運王】虎年犯太歲被3位師傅批更當旺　薛家燕讚宋宛穎主持出色

▲ 薜家燕主持賀年節目《新春開運王》。

《新春開運王》已經拍攝了第五輯，今年薛家燕冧莊孖港姐冠軍宋宛穎跟周志康做主持，更請來三位玄學師傅包括李居明、李丞責及麥玲玲，走遍全港，食盡各地美食外，為大家推測運程時，三位師傅異口同聲表示：「大家要嚴陣以待對抗疫情，注意衛生！」

▲ 今次家燕姐身旁兩位拍檔周志康同宋宛穎都係孖生。

家燕姐與三位師傅合作無間，屬虎的家燕姐今年雖然本命年犯太歲，但三大師傅贈言家燕姐來年運程皆唱好！

李居明指家燕姐的新抱這兩年容易有喜，李丞責就指家燕姐來年會攞獎或攞勳銜，事業更上一層樓，而麥玲玲則指她家宅富貴平安，更送贈富貴竹予家燕姐，家燕姐笑言：「承佢哋貴言，虎年我犯太歲，但他們看過我個大運應該沒有問題，只昆可能會有小毛病，玲玲師傅叫我小心關節。」

▲ 早前《新春開運王》進行錄影。

三位師傅帶家燕姐及兩位主持食盡香港美食，家燕姐話：「三位師傅好豪氣，帶我們食香港世界名菜，日本、德國、越南，甚至去西方寺食有機齋菜，好多我都未食過，所以我拍這個節目至少肥5磅，不過好開心，有美食之餘，還學到玄學上的東西，三位師傅還派虎年運程書給台前幕後。」

▲ 李丞責跟李居明也為家燕姐預測來年運程。

而家燕姐大讚學生宋宛穎表現出色，家燕姐話：「宋宛穎很勤力、口齒伶俐又有禮貌，有幾位嘉賓都讚她不似一個新主持，很有經驗。其實她是初次做，我欣賞她的學習態度，正如她以前年奶時好專心、好熱誠，又靚女，今次好得意，我兩個拍檔都是孖胎，周志康又是孖仔，宋宛穎又是孖女，哈哈……是難得的事。」

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