【尖子培育】3大性格培養成就十優女兒麥明詩　麥何小娟︰有自信心才能自學

▲ 麥明詩媽媽麥何小娟認為，家長不欲為孩子的功課操心，要先培養出孩子性格獨立，繼而有自學能力。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）出名學業成績優異，其兄長麥明山（Vincent）同樣出色，背後全靠父母麥卓生和麥何小娟的悉心培育。身為註冊職業治療師的麥太認為，培育孩子的性格至為重要，從而提高其獨立自學能力、自信心及抗逆力，一個人將來能否取得成就，就是取決於以上素質。

剛踏入30歲的麥明詩展開了事業新旅程，淡出娛樂圈後，現從事商業管理顧問，協助一些大公司的項目做研究報告，工作相當繁忙，常做到晚上11、12時，有時去到凌晨2、3時才收工。麥太稱女兒喜歡這份工作接觸面廣闊，能涉獵不同行業和階層，令她眼界大開。

▲ 2009年會考放榜，麥明詩（左）成為十優狀元之一，於女拔校園接受訪問。（香港經濟日報資料圖片）

Louisa的人生不斷尋求突破，做出好成績。2003年11歲當選尖子雲集的「小太空人」，2009年成為會考10A狀元，升讀英國劍橋大學法律系，2015年意想不到地回流選港姐，最後奪冠而回。體驗過娛樂圈璀璨生活再毅然轉行，其人生上半場可謂相當精彩。

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輔助子女發掘興趣及平衡發展

Louisa做每個決定，都是順著其興趣而行，並得到家人的支持。媽媽麥太明言，父母的責任就是輔助子女發展興趣和專長，但一切都應順其自然。女兒自小只愛唱歌不愛彈琴，就只安排學唱歌；她升小四時想學跳舞，才安排她上跳舞班。報興趣班必須按興趣，而非為豐富履歷表報學校。

我覺得這是本末倒置，每人每日只有24小時，還要扣除睡覺時間。如果安排太多興趣班，會影響孩子的睡眠質素和思考空間，亦會令他們覺得壓力大，影響其學習情緒。

▲ 丈夫麥卓生是聖公會林護紀念中學前副校長，與麥太同利用專業知識去培育一對子女明山和明詩成材。（曾嘉文攝）

麥太主張小朋友平衡發展，適量興趣班和課外活動對其成長大有幫助，包括性格成長、接觸面和思考。除此之外，為人母親也要生活平衡，身為職業治療師的麥太，婚後選擇繼續工作，希望憑著自己擁有的專業知識貢獻社會。

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培育獨立性格 減少依賴父母

「我常常外出與家長分享，培育孩子的性格最重要。」麥太深信孩子擁有良好的性格，在讀書和工作上都較易取得成就，若家長希望孩子有自學能力，更需重點培育出獨立和有自信的性格。

獨立性格須從小培養，減少依賴父母，其實孩子做功課溫書要家長催促，都是依賴的性格所致。在幼兒時期，家長可慢慢教他們自己穿衣服、去洗手間等，不要凡事出手相助。在明詩10個多月大學行的時候，我已很少使用BB車，讓她嘗試到處走。

▲ 麥明詩最近分享10年前劍橋入學的相片，她表示會珍惜一路上遇到的每一次經歷和每一個人。（麥明詩IG圖片）

建立自信心 提升自學能力

而充滿自信的人才對自學有信心，麥太指女兒小時候缺乏自信心，覺得自己沒有甚麼專長，總是活在哥哥的陰影下。幸麥太及時發現，開始安排子女分開發展，「哥哥參與一些課外活動，妹妹就參與另一些，令他們各有發揮空間。」

麥太更刻意分開兩兄妹讀不同學校，哥哥讀聖保羅男女中學、妹妹讀拔萃女書院，縱然父母在照顧上稍有不便，但子女的心理發展更重要，「如果小朋友常被比下去，對他們的成長會有壞影響，乘坐不同校車、用不同書本等都是小事。」

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結果明詩在女拔的發展有目共睹，哥哥明山也成為一名學霸，去年更修畢醫科專科課程，成功取得整形外科專科醫生資格。麥太強調，由培養性格到孩子成材，要靠平日生活累積打好基礎，一步一步實踐，不能期望孩子一步登天。而家長亦要對孩子有信心，如果孩子真的不願做功課溫習，要了解他們在甚麼地方出問題，大多是覺得困難才不想做，家長便需協助孩子解決難題。

多鼓勵孩子 培養抗逆力

孩子在求學路上，必定遇到很多難關，家長必須灌輸迎難而上的觀念。麥太引述外國教育家提出，一個人的回彈力，是人生能否取得高成就的重要因素。「人生總不會一帆風順，讀書、婚姻、生小孩等，每一個階段都有很多困難，能『拗腰』重新站起來並有所得著，這才是最重要的。」

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父母的說話對小朋友是最具影響力，多講鼓勵說話對孩子成長有正面影響。麥太分享明詩在會考地理科卷一時，發現有一個部分漏答後落淚，此時麥太鼓勵她在卷二做好一點追回分數，結果她仍取得A級成績，證明她的狀態沒有受影響。

如果我當時落井下石說︰「話咗你啦，又咁唔小心！」整個感覺便完全不同， 恐怕會令她意志消沉，所以家長要留意自己的說話方式。

▲ 麥何小娟認為抗逆力是人的成功要素之一。（曾嘉文攝）

應考公開試貼士

子女應考公開試時壓力沉重，麥太亦建議家長要適時將期望調低，當子女擔心做得未夠好時，家長可說「不要緊，不行也沒關係，你還有很多東西可以選擇」等鼓勵說話。不過，麥太稱以上說話並非在每個階段都合用，在孩子不同階段，要有不同期望及給予不同對待。

教小朋友是要鼓勵他們對事情充滿希望，不能總說『不行也沒關係，不必有期望』，好像你不會對中一生說︰『你日後中六考得不好不要緊的！』中一生升上新學校是抱有新希望，父母應說︰『你在新學校要用功讀書，將來你會讀得好的。』到某些位置見子女開始壓力大，才調節心態降低期望。

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麥太又提醒學生們，應考中學文憑試（DSE）有2大要點。第一，不要「臨急抱佛腳」。很多人會抱著幸運心態，例如說「可能到時我會想得到」，或「屆時的題目碰巧我有溫習」，其實更多情況是讀了這題目沒有出，或轉換了另一方式出題，故學生必須準備充足，熟習不同種類的題目。

第二，不要捱更抵夜溫習。麥太稱當年明詩的作息十分有規律，每天早上8時起床，吃完早餐9時開始溫習，到晚上11時就睡覺，沒有捱過通宵。「如果臨近考試前捱夜，反而會影響臨場發揮，轉數不夠快。」各位學生哥要記住了！

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記者︰林綺玲