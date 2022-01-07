【入學面試】英華、優才小學疫下取消面試　聖若瑟校長冀保留升中試：可多方面觀察學生

▲ 英華小學取消第三輪面試。（資料圖片）

Omicron來勢洶洶，直資學校英華小學及優才(楊殷有娣)書院決定取消面試環節；有中學就於網站列明，如受疫情影響取消入學面試，會有何替代安排。聖若瑟書院校長黃婉芬則說，傾向保留實體面試，認為可更全面地觀察學生，亦可讓家長更了解學校。

TOPick翻查10多間直私小學的面試安排，大部分學校已公布錄取名單或已進行學生面試，仍有至少2間小學尚未完成。深水埗區直資男校英華小學原定1月進行第三輪面試，校方因應新冠變種病毒Omicron的傳播，改為要求家長提交不超過3分鐘的短片，內容包括家長的育兒心得、家校合作看法及親子互動。截止日期為1月16日晚上11時。

而優才（楊殷有娣）書院亦於學校網站表示，原定於本周六（8日）舉行的小一第二次入學面見暫停。校方指出，鑑於本港疫情惡化，為保障學生的健康和安全，決定暫停第二次入學面見，校方會稍後公布新安排。

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至於中學自行分配學位本周一起接受家長申請，1月17日截止交表申請，學校會將安排面試。TOPick翻查多間官立及資助中學的面試安排，有學校提到若因疫情未能如期舉行面試的應變安排，其中皇仁書院原有的甄選準中，面試表現佔45%，操行及學業成績佔40%，課外活動及服務則佔15%；如若因疫情關係，面試未能如期舉行，操行、學業成績則提升比重至佔70%，課外活動及服務則佔30%。

英皇書院暫定的面試日期為3月初，校方列明因應疫情發展，或會更改面試形式及計分比重，例如改為網上面見，如面見安排有任何更改，會在校網上公布詳情。迦密主恩中學亦列明若面試取消，會調整收生準則及比重，包括要求學生提交自我介紹的影片，有需要時會公布詳情。

▲ 聖若瑟書院校長黃婉芬。（資料圖片）

聖若瑟書院暫時未有改變面試安排，校長黃婉芬說會視乎疫情發展應變。她說，較傾向較全面的實體面試，對校方及家長雙方而言都有好處。聖若瑟書院去年改用網上面試，黃婉芬指出，雖仍能透過其答題表現了解學生，但過程有局限，例如不能觀察學生的即時反應，亦不能觀察其禮貌、應對面試官的態度等答題以外的表現。

黃婉芬又認為實體面試亦讓家長可更認識學校，包括看到學校的規模、處理面試的行政流程，亦可親身接觸該校的學生。若學校錄取有關學生，黃婉芬認為，家長可透過與學校親身接觸的經驗，考慮是否接受學位。

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記者：黃悅晴