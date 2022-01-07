【奢華品牌】GUCCI再夥The North Face推華麗登山服　以再生物料打造懷舊型格

▲ GUCCI與The North Face聯乘山系時裝，型格登山。

有人說時裝品牌與品牌之間的聯乘系列已經開到荼蘼，但筆者反而覺得只要合作找得對合作對象，仍然可以叫人眼鏡一亮。就好像去年秋冬GUCCI與The North Face的合作在市場上非常受落，連帶今年GUCCI再接再厲推出第二章，將漫長又辛苦的登山之旅化身成一條以靚掛帥的時尚天橋。

今天要經營一盤時裝生意非要三頭六臂不可，看看GUCCI的創作總監Alessandro Michele，你何時見過他稍為停下腳步下來？

▲ 一件有details又有剪裁的毛衣，設計師今回交足功課。（$18,500/圖片品牌提供）

剛剛完成於洛杉磯舉行的時裝大騷，同時GUCCI X Balenciaga的聯乘系列上架不到個半月，新一輪與The North Face的合作又已經面世，不給大家一點喘息的機會，將話題性和曝光率長期保持最高狀態，似乎就是當今high fashion品牌的組營之道，GUCCI今次第二次與The North Face的合作，成績又何否媲美上次？

答案是去年的合作是一次簡單的登山之旅，今次Alessandro Michele則帶我們到了世界另一個盡頭冰島，與大家來一次極地探險，徽章上刺繡上兩個品牌的重型Monogram羽絨大褸例必出動，但同時備有當地森林極地的photo print版本，藉此更配合The North Face的品牌宗旨。

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與此同時，Alessandro Michele亦找來The North Face大量於90年代推出的服裝款式，重新配以鮮艷顏色印花圖案，而這些懷舊味道濃得化不開的印花，正是來自GUCCI一些過去的經典舊作，將兩者合二為一，帶意想不到的戶外服效果。

不得不提的是，近年GUCCI大力提倡環保和護生責任，在這系列上依舊堅持，例如羽絨上的尼龍使用ECONYL尼龍纖維，以可循環再造的再生物料（漁網、地毯及其他廢料）製造。

此外，所有服裝內的羽絨夾層均選用獲聯合管制聯盟（Control Union）簽發負責任羽絨標準（Responsible Down Standard）認證，務必當大家穿上新裝時一樣可以以身作則當上環保的一員。

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記者：何偉雄