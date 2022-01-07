  • 21°C
香港時間 : 2022107日 (週五) 14:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政界爆疫】網上瘋傳洪為民生日宴出席官員名單　據悉並不真確

社會 13:59 2022/01/07

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

網上瘋傳假洪為民生日宴出席官員名單，行政長官私人秘書劉家麒在列。（資料圖片）

本港正面臨Omicron變種病毒威脅。繼昨日（6日）民政事務局局長徐英偉等10名官員被揭出席全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民的百人生日聚會後，今再有19位立法會議員被揭曾出席宴會。詳情即看：【下一頁

事件引起廣泛關注，而一張以「06 Jan 2022 好友飯局」為題，聲稱為出席宴會的官員名單及多人聚會合照更於網上及社交軟件瘋傳，名單中包括民政事務局局長徐英偉、行政長官私人秘書劉家麒等60人。

名單中包括民政事務局局長徐英偉、行政長官私人秘書劉家麒等60人。

據了解，瘋傳名單與有初確者所出席的洪為民生日宴無關。名單上列有「06 Jan 2022 好友飯局」，而徐英偉在1月6日時經已進入竹篙灣檢疫，故所謂飯局已被取消，從未發生。

至於所流傳的多人聚會合照，消息指照片是扶倫社年前聚餐，並非攝於近期，亦與洪為民生日宴無關。


最新影片推介：【童學園】DSE狀元陷抑鬱曾休學　做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

 

 

相關文章

【政界爆疫】立法會大樓晚上進行消毒　多名議員自行檢測
22:51 2022/01/06
【政界爆疫】立法會大樓晚上進行消毒　多名議員自行檢測
【政界爆疫】19名議員曾出席洪為民生日宴　梁君彥：議員須為個人行為負責
今日 11:30
【政界爆疫】19名議員曾出席洪為民生日宴　梁君彥：議員須為個人行為負責
【政界爆疫】曾與徐英偉共膳已接受檢測　狄志遠指官員做事欠佳需懲處
今日 12:37
【政界爆疫】曾與徐英偉共膳已接受檢測　狄志遠指官員做事欠佳需懲處
【政界爆疫】新丁議員邱達根認大意正等候入隔離營　稱出席宴會屬正常社交活動
今日 10:27
【政界爆疫】新丁議員邱達根認大意正等候入隔離營　稱出席宴會屬正常社交活動
【政界爆疫】入境事務處處長區嘉宏到竹篙灣隔離　就出席晚宴向全港市民致歉
今日 12:24
【政界爆疫】入境事務處處長區嘉宏到竹篙灣隔離　就出席晚宴向全港市民致歉

你可能感興趣

【政界爆疫】立法會大樓晚上進行消毒　多名議員自行檢測
22:51 2022/01/06
【政界爆疫】立法會大樓晚上進行消毒　多名議員自行檢測
【政界爆疫】19名議員曾出席洪為民生日宴　梁君彥：議員須為個人行為負責
今日 11:30
【政界爆疫】19名議員曾出席洪為民生日宴　梁君彥：議員須為個人行為負責
【政界爆疫】曾與徐英偉共膳已接受檢測　狄志遠指官員做事欠佳需懲處
今日 12:37
【政界爆疫】曾與徐英偉共膳已接受檢測　狄志遠指官員做事欠佳需懲處
疫情 秘書 徐英偉 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 香港 立法會 行政 民政事務局

最高瀏覽

【地鐵色狼】女子地鐵疑被「鹹豬手」非禮 狂摑色狼3分鐘：再摸一個我看看
13:37 2022/01/06
【地鐵色狼】女子地鐵疑被「鹹豬手」非禮 狂摑色狼3分鐘：再摸一個我看看
【初步確診】一名居大埔印傭初步確診　曾與早前確診者於教會接觸　
16:42 2022/01/06
【初步確診】一名居大埔印傭初步確診　曾與早前確診者於教會接觸　
【媽媽心痛】3歲仔細菌感染致上唇腫脹　Coffee半夜帶仔睇急症︰佢面目全非
16:07 2022/01/06
【媽媽心痛】3歲仔細菌感染致上唇腫脹　Coffee半夜帶仔睇急症︰佢面目全非