【政界爆疫】網上瘋傳洪為民生日宴出席官員名單　據悉並不真確

▲ 網上瘋傳假洪為民生日宴出席官員名單，行政長官私人秘書劉家麒在列。（資料圖片）

本港正面臨Omicron變種病毒威脅。繼昨日（6日）民政事務局局長徐英偉等10名官員被揭出席全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民的百人生日聚會後，今再有19位立法會議員被揭曾出席宴會。詳情即看：【下一頁】

事件引起廣泛關注，而一張以「06 Jan 2022 好友飯局」為題，聲稱為出席宴會的官員名單及多人聚會合照更於網上及社交軟件瘋傳，名單中包括民政事務局局長徐英偉、行政長官私人秘書劉家麒等60人。

▲ 名單中包括民政事務局局長徐英偉、行政長官私人秘書劉家麒等60人。

據了解，瘋傳名單與有初確者所出席的洪為民生日宴無關。名單上列有「06 Jan 2022 好友飯局」，而徐英偉在1月6日時經已進入竹篙灣檢疫，故所謂飯局已被取消，從未發生。

至於所流傳的多人聚會合照，消息指照片是扶倫社年前聚餐，並非攝於近期，亦與洪為民生日宴無關。



最新影片推介：【童學園】DSE狀元陷抑鬱曾休學 做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津