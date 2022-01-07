【中環誤殺】6旬漢被推跌亡誤殺案續審　被告稱警方未有要求他留下

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2019年6.16中環遊行結束後，6旬漢疑於中環碼頭被推跌後不治，涉案28歲售貨員早前否認誤殺罪，案件今（7日）於高等法院續審。庭上今播放被告的錄影會面片段，被告供稱事發後知悉死者一度恢復呼吸，而且警員到場後未有要求他留下，因此他才離開。

涉案被告梁清言（28歲），被控於2019年6月18日，在香港非法殺死周鎮和（63歲）。

庭上今播放被告與警方錄取的會面片段，被告於會面中供稱，2019年6月16日案發當晚約9時，他與女友在參與遊行後，在中環碼頭排隊乘搭渡海小輪，期間死者於他身後插隊，被告見對方手持啤酒，認為他醉酒，故不打算與他爭執，亦沒有理會死者。

被告指約10分鐘後，他聽到身後有幾名女士與死者發生爭執，女士指「有無搞錯呀阿叔，條隊喺後面喎！」死者回應指「排咩呀，排你老x！」期間死者更曾出手推撞女士。被告「睇唔過眼」，於是與死者發生口角，其後被告轉身入閘之際，死者從後踢他臀部一下，被告於是轉身用雙手推死者一下，死者向後跌時，亦撞倒身後一名女士。

被告續指，死者倒地後，看來失去意識，於是有人上前為他急救，其後警員到場，指死者已恢復呼吸，而警方亦沒有要求他留下，被告於是乘船前往尖沙咀離開。案件下午續審。

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記者：楊詠渝