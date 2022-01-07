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【洪為民生日宴】消息：再多一名出席者初步陽性　民政事務局局長徐英偉檢測陰性【不斷更新】

社會 14:47 2022/01/07

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政府總部及立法會昨日全面消毒。（曾耀輝攝）

第5波疫情來勢洶洶，至少14名問責官員和逾19名立法會議員，本周一（3日）卻出席百人生日活動，與一名初步確診嘉賓同場。特首林鄭月娥指，對出席的相關官員感到失望。民政事務局局長徐英偉昨到竹篙灣接受隔離檢疫，被林鄭點名指尤其失望。被問到徐會否下台時，她表示將採取適當行動。消息指徐英偉檢測呈陰性。

徐英偉昨晚於社交網站帖文，向中央政府、特首、問責團隊及港人致歉，稱作為問責官員應該更加警惕，並需要為自己的錯誤行為負責，汲取教訓，以後不能再犯。不過今日發現更多牽涉的政界人物及立法會議員亦曾出席

【14:30】

消息指民政事務局局長徐英偉檢測陰性。

【14:25】

消息指，有關生日派對再多一名初步確診，患者在晚上九時前離開宴會，據悉該名患者任職港台， 是普通話台主持人楊子矜。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：TOPick診症室

 

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